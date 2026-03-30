Donald Trump admitió que quiere "apoderarse del petróleo de Irán" y no descartó tomar una isla clave del Golfo Pérsico

El presidente de EEUU fijó el 6 de abril como fecha límite para un acuerdo y no descartó atacar infraestructura energética iraní.

Donald Trump aseguró que su objetivo es “apoderarse del petróleo de Irán”, en una declaración que elevó la tensión global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que su objetivo es “apoderarse del petróleo” de Irán y advirtió que Washington podría avanzar sobre la isla de Kharg , principal puerto exportador del país, en medio de la escalada del conflicto y las negociaciones sobre un posible pacto de paz en curso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Trump sostuvo que las conversaciones indirectas con Teherán, mediadas por emisarios pakistaníes , registran avances, aunque insistió en fijar el 6 de abril como fecha límite para alcanzar un acuerdo que permita desactivar la crisis.

En caso contrario, Estados Unidos evalúa atacar infraestructura vinculada al sector energético iraní. El mandatario aseguró que ya fueron bombardeados 13.000 objetivos, que hay otros 2.000 en lista y que aún restan cerca de 3.000 posibles blancos.

Estas declaraciones reflejan un endurecimiento de la postura de la Casa Blanca en un contexto de creciente tensión regional y suba del precio del petróleo.

Trump no descartó una ofensiva sobre infraestructura energética si no hay acuerdo antes del 6 de abril.

Según el diario Financial Times, Trump fue explícito al describir su objetivo: “Para serles sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán , pero algunos tontos en Estados Unidos me preguntan: ‘¿Por qué haces eso?’. Pero son estúpidos”.

El presidente comparó esta posible estrategia con la situación en Venezuela, donde (según sus palabras) Washington busca administrar la industria petrolera tras la detención de Nicolás Maduro.

La isla de Kharg y el control energético

El medio británico también señaló que Trump no descartó la ocupación de la isla de Kharg como parte de su estrategia de presión. “Quizás tomemos la isla de Kharg, quizás no. Tenemos muchas opciones”, afirmó.

Además, aseguró que Estados Unidos podría hacerse con el control del enclave “con mucha facilidad”, pese a los sistemas defensivos iraníes, lo que implicaría una presencia prolongada en territorio del país persa.

donald trump isla kharg La isla de Kharg aparece como un punto clave en la estrategia energética de Estados Unidos.

Un nuevo escenario político en Irán

Trump afirmó que el escenario político en Irán cambió tras el inicio del conflicto y la muerte del ayatolá Alí Jameneí, junto con otros altos funcionarios. Según el mandatario, el nuevo contexto implica que Washington negocia con un liderazgo distinto en Teherán.

“La gente con la que estamos tratando es un grupo totalmente diferente”, sostuvo.

El Financial Times señaló que estas declaraciones profundizan la incertidumbre internacional, en un contexto de fuerte presión sobre el mercado energético y con una cuenta regresiva abierta para alcanzar un acuerdo antes del 6 de abril.

EEUU e Irán acuerdan el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz en plena tensión

Donald Trump informó que Washington alcanzó un acuerdo con Irán para permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de crudo que permanecía afectado desde el inicio del conflicto. Según precisó, la circulación de los buques comenzará de forma inmediata.

buque indio en el estrecho de ormuz

“Nos han dado, por respeto creo, 20 barcos petroleros, grandes, muy grandes barcos petroleros que van a pasar por el estrecho de Ormuz, y eso empieza mañana por la mañana, durante los próximos días”, declaró Trump ante periodistas. El mandatario sostuvo que la autorización fue interpretada como un gesto de distensión en el marco de los contactos diplomáticos en curso.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte presencia militar estadounidense en la región y versiones sobre posibles acciones del Pentágono. Desde Teherán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, cuestionó la postura de Washington: “Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero en secreto planea un ataque terrestre”. En este escenario, la habilitación del paso de los buques se presenta como un movimiento relevante dentro de una crisis aún abierta.