Dónde ver "Shogun", la serie que hizo historia en los Premios Emmys

Shgun _ Tráiler Oficial _ Star+.mp4

Los 10 episodios de Shogun se encuentran disponible para ver en Disney+.

¿Tendrá segunda temporada Shogun?

Cuando FX decidió adaptar Shogun la cadena imaginó la epopeya histórica de los samuráis como una serie limitada. Sin embargo, la adaptación ha funcionado notablemente bien. FX, Hulu y los herederos de Clavell han anunciado que la serie aclamada por la crítica regresaría para temporadas adicionales.

Prestando gran atención a los detalles y cumpliendo eficazmente las tramas del material original, la primera temporada de Shogun cubrió la totalidad de la novela de Clavell. Los socios creativos clave de la serie están a bordo para las próximas temporadas. Esto incluye a la productora ejecutiva Michaela Clavell y a la estrella y productor de la serie Hiroyuki Sanada, los cocreadores, productores ejecutivos y escritores Justin Marks y Rachel Kondo, quienes ya tienen un plan con respecto a lo que viene a continuación.

Hablando con Variety, Marks y Kondo revelaron que habían mantenido una reunión con la presidenta de FX, Gina Balian, y la productora ejecutiva Michaela Clavell, la hija del autor Clavell, para discutir lo que viene a continuación.

De cara al futuro, Marks y Kondo se basarán en los anales de la historia, buscando inspirarse en los personajes de la vida real que inspiraron el libro de Clavell, y han comenzado "realmente simplemente a construir eso juntos en una forma que comenzó a sentirse como, 'Oh , Creo que tenemos que hacer esto. Creo que realmente nos encanta esta idea'”. La pareja no está de ninguna manera desorientada, ya que ya tienen un final para la serie en mente, revela Marks: “Sabemos cómo termina todo esto en el momento final. Y una vez que vimos ese momento, dijimos: 'Oh, ahora tenemos que llegar a eso'. Ahora tenemos que hacer eso'... Creemos que tenemos algo que es emocionante y sorprendente”.