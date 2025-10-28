Dua Lipa anticipó en Spotify una playlist de canciones para sus shows en la Argentina







La cantante hará vibrar con su música al Estadio River Plate en dos fechas. Lo qué tenés que saber sobre sus esperados shows.

Dua Lipa llega a la Argentina con dos shows en River Plate.

Cada vez falta menos para el regreso de Dua Lipa a la Argentina y hoy es un día de buenas noticias. Tras confirmarse la fecha en que se podrá ver su especial musical"An Evening with Dua Lipa" en Universal+. Hoy se confirmó lo que sería una parte importante de su setlist para los shows del 7 y 8 de noviembre en River Plate.

A través de su cuenta de Spotify la artista británica adelanto algunos de los temas que podrían sonar en nuestro país en el marco de su Radical Optimism Tour.

¿Cuáles son las canciones que Dua Lipa podría tocar en Argentina? Tras el éxito de su disco "Future Nostalgia", lanzado en 2020, Dua Lipa vuelve a ratificar su talento con su último trabajo "Radical Optimism" con nuevos hits como “Houdini”, “Illusion” y “Training Season” que serían parte de la lista de temas que sonarán en River.

Además, el setlist incluye por primera vez canciones como “Hotter Than Hell” y “French Exit” a su vez suma “We’re Good” y “Dance The Night”.

La lista incluye un total de 22 canciones, pero se espera que se sumen algunas sorpresas, entre ellas el ya clásico "cover" que hace en cada ciudad de algún artista local.

Si bien las entradas para el día 7 están agotadas, aún quedan entradas para el show del 8, las mismas pueden conseguirse a través de allaccess.com.ar. La música de Dua Lipa reafirma la pisada fuerte del pop en la escena mundial. Dua Lipa traerá un show con todo el material nuevo para sumergir al público en su giro hacia un pop más psicodélico, pero fiel a su gusto por la cultura dance.

