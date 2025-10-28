Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie "One Piece"







La serie está protagonizada por Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji.

La segunda parte de la adaptación live action llega en 2026.

Netflix reveló que el 10 de marzo de 2026 es la fecha de estreno de la segunda temporada de One Piece. La plataforma también publicó el poster oficial de la segunda parte.

La adaptación de acción real, sobre Monkey D. Luffy, que reúne una tripulación mientras se propone encontrar el legendario tesoro One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas, está protagonizada por Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/1983159314966581279&partner=&hide_thread=false ¡Contemplen la gran tierra médica de Drum!

¡La espera terminó, Nakama! ONE PIECE: Hacia el Grand Line zarpa el 10 de marzo de 2026. pic.twitter.com/hEKwoS7hKo — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 28, 2025 De qué tratará la segunda temporada de One Piece La segunda temporada de la serie de piratas promete desatar adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una multitud de formidables nuevos enemigos.

El reparto también incluye a Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward y Chioma Umeala.

Ian Stokes y Joe Tracz son co-showrunners y productores ejecutivos. Eiichiro Oda, Marty Adelstein y Becky Clements, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Steven Maeda también son productores ejecutivos. La serie se creó en colaboración con Shueisha y es producida por Tomorrow Studios.

