Patricia Bullrich admitió topes de inversión en Seguridad y prometió una ley contra la violencia de género Por Fernando Brovelli







Antes de dejar el Ministerio de Seguridad para pasar al Senado, la funcionaria enumeró un paquete de proyectos para aumentar penas.

Patricia Bullrich defendió su gestión en Seguridad, antes de dejar el ministerio para pasar al Senado. Diputados

A una semana de que la Cámara de Diputados dictamine el proyecto de Presupuesto 2026, por primera vez un miembro del Gabinete participó del debate. Patricia Bullrich, realizó un balance de su gestión en el Ministerio de Seguridad antes de cambiar de funciones para convertirse en senadora nacional. También detalló una serie de propuestas legislativas que aumentan penas para distintos delitos, anticipando una reforma del Código Penal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Presupuesto 2026 estipula para el Ministerio de Seguridad de más de $4,343 billones. Aunque en sus dos años de gestión Bullrich contó con financiamiento prorrogado por la falta de aprobación de leyes presupuestarias y la irregularidad de las partidas, una dimensión de la prioridad que tiene esa cartera para la administración nacional es que contaría con mayores fondos que los dispuestos para Salud, Justicia y Cancillería combinados. Aún así, admitió que "tenemos planificado un poco menos en inversión porque los techos presupuestarios tienen que ver con la situación económica del país. Lamentablemente tuvimos unos últimos seis meses con muchos problemas".

La discusión sobre el presupuesto de Seguridad quedó desplazada por el balance de gestión de la ministra y por su enumeración de proyectos de leyes. En su presentación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda pidió que se eleven a sesión dos proyectos dictaminados (para aumentar alcances de Legítima Defensa y para que se reforme el Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad a los 14 años) y que se trate la " Ley Antibarras". El impulso de la agenda punitiva logró la sanción de tres proyecto de ley durante la gestión Milei: la ley Antimafias, la ley de Reiterancia y la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.

Bullrich adelantó que se buscará discutir la imprescriptibilidad de delitos graves (como abuso sexual, homicidios, trata de personas y narcotráfico) y una ley "contra la violencia de género, violencia relacionada y violencia intrafamiliar" para "ir mucho más a fondo contra la violencia que se desatan en nuestro país contra las familias y contra las mujeres". La ministra también planteó que existe "la tasa de homicidios de mujeres más baja de la historia argentina" y prometió un estudio exhaustivo -que separe asesinatos de mujeres de casos de femicidios- para fin de año, porque "las organizaciones de mujeres cuentan mal".

Patricia Bullrich Comisión de Presupuesto y Hacienda Diputados Diputados Patricia Bullrich defendió su gestión en Diputados La ministra aprovechó su presentación en la Cámara de Diputados para remarcar la inversión renovación del equipamiento de los efectivos (afirmó que en dos años pasó de invertirse u$s275 por agente a u$s590), tanto en municiones como chaleco antibalas, y los desembolsos en unidades vehiculares, embarcaciones y aviación para las fuerzas de seguridad, inclusive la Prefectura Naval (que terminó de desprenderse de la Armada a partir del decreto 457/2025). También destacó la inversión de u$s30 millones en infraestructura digital para investigación criminal especializada en Policía Federal Argentina.

Otro dato que exaltó la ministra de Seguridad fue el primer lugar que tiene la Argentina como el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica, con 3,8 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, reiteró un dato inexacto al señalar que esa cifra fue producto de una reducción de homicidios de 58,7%, cuando se trataron de mejoras más leves en comparación con los dos últimos años: 4,4 en 2023 y 4,2 en 2022, según el Sistema Nacional de Información Criminal del propio ministerio. Uno de los temas que más desarrolló Patricia Bullrich fueron sus políticas al respecto de las cárceles, dado que una de las novedades de su gestión fue la absorción del Servicio Penitenciario Federal y de sus 15.000 efectivos. Durante la jornada, solicitó el traspaso de la gestión carcelaria porteña a la administración de la ciudad de Buenos Aires y sostuvo que una de las prioridades del Ministerio es la inserción laboral de las personas detenidas.