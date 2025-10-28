Sin Henry Cavill, Netflix estrena la cuarta temporada de "The Witcher" con un nuevo protagonista

La nueva entrega de la plataforma de streaming contará con Liam Hemsworth como Geralt, la incorporación de un nuevo actor y ocho episodios llenos de acción y magia.

La cuarta temporada presenta nuevos aliados, conflictos y la lucha de Geralt por reunirse con Ciri en un continente dividido por la guerra.

Desde su estreno en 2019, "The Witcher" logró consolidarse como una de las series de fantasía más comentadas y vistas en Netflix . Basada en las novelas de Andrzej Sapkowski, la historia de Geralt de Rivia , un cazador de monstruos, capturó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.

La combinación de acción y criaturas fantásticas convirtió a la producción en un fenómeno cultural, y su popularidad se mantuvo gracias a un gran elenco. Sin embargo, con la llegada de su cuarta temporada , la saga entra en una etapa decisiva . La plataforma introduce un nuevo protagonista , Liam Hemsworth , quien asumirá el papel luego de la salida de Henry Cavill .

Este cambio marca un antes y un después para los fanáticos, pero también renueva el interés por la ficción desarrollada por Lauren Schmidt Hissrich .

La cuarta temporada de "The Witcher" , que se estrenará el 30 de octubre de 2025 en Netflix, trae grandes cambios en el elenco y en el desarrollo de la historia. El más comentado es, sin duda, el de Geralt de Rivia , quien ahora será interpretado por Liam Hemsworth , reemplazando a Henry Cavill.

La decisión se tomó de manera consensuada entre la productora y el actor, y responde tanto a la agenda de Cavill como a la búsqueda de una nueva energía para el personaje. Hemsworth, por su parte, optó por aislarse de las redes sociales durante el proceso creativo para sumergirse completamente en el rol.

Pero la renovación no termina acá. Vesemir, mentor de Geralt, será interpretado por Peter Mullan, conocido por su papel en "El Señor de los Anillos: los anillos de poder".

Además, la entrega mantiene su formato de ocho episodios, con dirección de Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez y Jeremy Webb, y la trama retomará los eventos posteriores a la guerra que alteró el continente.

Geralt, Yennefer y Ciri están separados y deben enfrentarse a nuevas amenazas mientras buscan aliados inesperados. La serie mantiene su estilo de fantasía épica y acción intensa, con nuevas figuras interpretadas por Laurence Fishburne, Sharlto Copley y Joey Batey.

¿De qué trata "The Witcher"?

"The Witcher" sigue las aventuras de Geralt de Rivia, un brujo entrenado desde niño y sometido a mutaciones que lo hacen más fuerte, ágil y resistente, todo con el objetivo de cazar monstruos a cambio de dinero. Sin embargo, su labor lo lleva a enfrentarse a conflictos humanos, que son más peligrosos que las criaturas sobrenaturales.

La historia se desarrolla en un mundo donde el Imperio de Nilfgaard busca expandir sus fronteras, provocando guerras y tensiones entre distintas regiones. Y, entre los afectados, se encuentra Cirilla de Cintra, conocida como Ciri, una joven princesa perseguida por su misterioso poder.

El destino de nuestros protagonistas está entrelazado incluso antes de su nacimiento, convirtiéndolos en figuras claves de un conflicto que marcará al continente.

Reparto de "The Witcher"