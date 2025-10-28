Revelaron la fecha en que Sean "Diddy" Combs podría ser liberado de prisión

El magnate de la música caído en desgracia fue condenado a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tres semanas después de que Sean "Diddy" Combs fuera sentenciado a 50 meses de prisión , o poco más de cuatro años, la fecha de liberación del magnate musical caído en desgracia ha sido revelada por la Oficina Federal de Prisiones.

Combs busca ser liberado el 8 de mayo de 2028, lo que incluye el año que cumplió en un centro federal de Brooklyn tras su arresto en septiembre de 2024. Este padre de siete hijos tiene la oportunidad de acumular "tiempo de buena conducta" cada año mientras cumple su condena en virtud de la Ley del Primer Paso.

El juicio federal de Combs, ampliamente publicitado y basado en cargos que también incluyen conspiración para cometer crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución , comenzó en Nueva York el 12 de mayo. Combs se declaró inocente y ha negado todas las acusaciones en su contra. El 3 de octubre, un juez federal lo condenó a 50 meses de prisión, además de imponerle una multa de 500.000 dólares y ordenarle cinco años de libertad supervisada una vez que salga de prisión.

A pesar de haber sido parcialmente condenado, el veredicto se consideró ampliamente una victoria legal para él, ya que fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo condenado a cadena perpetua. Una pena máxima por su condena habría puesto a Combs tras las rejas durante 20 años.

Sean Combs y la posibilidad de ser indultado por Donald Trump

Como era de esperar, Combs ya presentó una notificación de apelación contra su condena y sentencia , pero esa no es su única esperanza de una liberación antes de lo previsto para 2028. El 7 de octubre, el presidente Donald Trump confirmó que Combs había presentado una solicitud de indulto tras meses de especulaciones.

Trump ha indultado a varias celebridades desde que asumió el cargo en enero, incluyendo a los raperos NBA YoungBoy, Kodak Black y Lil Wayne, estos dos últimos condenados por cargos federales relacionados con armas. El presidente también indultó a las estrellas de realitys encarceladas Todd y Julie Chrisley, quienes fueron condenadas por fraude bancario y evasión fiscal en 2022 tras estafar 36 millones de dólares a bancos del área de Atlanta.

El lunes pasado, el portal TMZ informó que el presidente dudaba sobre la conmutación de la pena para el magnate caído en desgracia, citando como fuente a un "alto funcionario de la Casa Blanca". Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca desmintió rotundamente la información en un comunicado.

"El informe de TMZ no es del todo cierto, algo que habríamos explicado con gusto si nos hubieran contactado antes de difundir sus noticias falsas", declaró el funcionario. "El presidente, y no fuentes anónimas, es quien decide en última instancia sobre indultos y conmutaciones".

TMZ respondió actualizando su historia original con la declaración: "La Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca dice que nuestra historia no es cierta. Mantenemos nuestra historia. Nuestra historia es precisa".