Para obtener una fortuna de varios millones, hacen falta muchos factores. Claramente las apuestas deben ser más que acertadas, además de encontrar el negocio justo y no tan explotado del mercado, para poder evitar toda la competencia posible en el camino.
El creador de un imperio de miles de millones basados en vitaminas y suplementos: quién es Liang Yunchao
Con una gran estrategia de mercado, logró crear un imperio de miles de millones y liderar ventas en China.
Liang Yunchao es un empresario que tuvo orígenes bastante humildes a comparación de sus rivales, pero que ha encontrado la forma de ser uno de los líderes en la venta de vitaminas, proteínas, minerales y extractos de hierbas en todo el mundo. Bajo su mando, su compañía ha logrado dominar este mercado.
Quién es Liang Yunchao y cómo llegó a convertirse en multimillonario
En 1995, se incorporó al sector de salud y trabajó como agente de ventas y distribuidor en distintas marcas. Esto le ayudó a empezar a entender el panorama de este mercado, reconociendo rápidamente el enorme potencial que había allí tanto a nivel nacional como internacional.
Con esa ambición, nació By-health. La estrategia era sencilla: crear una marca nacional que genere alta confianza entre los clientes y con productos de excelente calidad en un mercado dónde las empresas extranjeras tenían el poder sin ofrecer buenos artículos.
Su forma de llevar el negocio funcionó: rápidamente, By-Health se convirtió en líder de ventas en suplementos nutricionales. La empresa encontró la receta para crecer con una amplia gama de productos, desde proteínas en polvo, vitaminas, minerales y los extractos de hierbas tradicionales. También fue clave conseguir apoyo de figuras internacionales del deporte y otro detalle que no pasó inadvertido: ofrecía recorridos por las instalaciones de la fábrica, para que pudieran ver la transparencia de su negocio.
Miles de millones: el patrimonio de Liang Yunchao
Actualmente, Liang Yunchao tiene un patrimonio de 1.7 mil millones de dólares, según la revista Forbes. Sus principales ingresos son provenientes de By-health, quién lidera la producción de vitaminas y suplementos en China y gran parte del mundo.
Si bien no se han revelado muchas de sus actividades filantrópicas, suele tener un gran aprecio por el cuidado de la vida personal. Cada tanto, invita a jóvenes líderes de distintas industrias y mercados a un campo de entrenamiento. Allí, pone a prueba su resistencia y también ayuda a quienes recién empiezan con sus empresas.
