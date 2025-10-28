El creador de un imperio de miles de millones basados en vitaminas y suplementos: quién es Liang Yunchao







Con una gran estrategia de mercado, logró crear un imperio de miles de millones y liderar ventas en China.

El empresario logró generar millones en el mercado de las vitaminas y los suplementos. By-health

Para obtener una fortuna de varios millones, hacen falta muchos factores. Claramente las apuestas deben ser más que acertadas, además de encontrar el negocio justo y no tan explotado del mercado, para poder evitar toda la competencia posible en el camino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Liang Yunchao es un empresario que tuvo orígenes bastante humildes a comparación de sus rivales, pero que ha encontrado la forma de ser uno de los líderes en la venta de vitaminas, proteínas, minerales y extractos de hierbas en todo el mundo. Bajo su mando, su compañía ha logrado dominar este mercado.

img_82037_liang_yunchao_sm Forbes Yunchao logró revolucionar la industria de las vitaminas y suplementos en China. Forbes Quién es Liang Yunchao y cómo llegó a convertirse en multimillonario En 1995, se incorporó al sector de salud y trabajó como agente de ventas y distribuidor en distintas marcas. Esto le ayudó a empezar a entender el panorama de este mercado, reconociendo rápidamente el enorme potencial que había allí tanto a nivel nacional como internacional.

Con esa ambición, nació By-health. La estrategia era sencilla: crear una marca nacional que genere alta confianza entre los clientes y con productos de excelente calidad en un mercado dónde las empresas extranjeras tenían el poder sin ofrecer buenos artículos.

Su forma de llevar el negocio funcionó: rápidamente, By-Health se convirtió en líder de ventas en suplementos nutricionales. La empresa encontró la receta para crecer con una amplia gama de productos, desde proteínas en polvo, vitaminas, minerales y los extractos de hierbas tradicionales. También fue clave conseguir apoyo de figuras internacionales del deporte y otro detalle que no pasó inadvertido: ofrecía recorridos por las instalaciones de la fábrica, para que pudieran ver la transparencia de su negocio.

Miles de millones: el patrimonio de Liang Yunchao Actualmente, Liang Yunchao tiene un patrimonio de 1.7 mil millones de dólares, según la revista Forbes. Sus principales ingresos son provenientes de By-health, quién lidera la producción de vitaminas y suplementos en China y gran parte del mundo. Si bien no se han revelado muchas de sus actividades filantrópicas, suele tener un gran aprecio por el cuidado de la vida personal. Cada tanto, invita a jóvenes líderes de distintas industrias y mercados a un campo de entrenamiento. Allí, pone a prueba su resistencia y también ayuda a quienes recién empiezan con sus empresas.

Temas Millones