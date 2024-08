¡Dylan O'Brien celebra sus 33 años! Conocé las 5 mejores películas de su exitosa carrera

Desde Maze Runner hasta All Too Well, O'Brien ha brillado en diversos roles. ¡Conocé las películas que definieron su carrera!

3. Love and Monsters (2020)

En esta película de aventuras y comedia post-apocalíptica, O'Brien interpreta a Joel Dawson, un joven que sobrevive en un mundo infestado de monstruos después de un apocalipsis. A pesar del peligro, Joel decide embarcarse en un viaje de 85 millas para reunirse con su novia de la secundaria, enfrentando innumerables peligros en el camino. Love and Monsters destaca por su tono ligero y su mezcla de acción, romance y humor. La actuación de O'Brien fue muy bien recibida, ya que logró equilibrar la vulnerabilidad de su personaje con momentos de valentía y determinación, convirtiendo a Joel en un héroe con el que es fácil identificarse.

Dylan O'Brien

4. The First Time (2012)

En The First Time, el actor se aleja de los géneros de acción y ciencia ficción para protagonizar una comedia romántica juvenil. La película sigue a Dave Hodgman, un estudiante de secundaria que se enamora de Aubrey Miller (interpretada por Britt Robertson) durante un fin de semana. La química entre O'Brien y Robertson es palpable, y su interpretación de un adolescente enamorado es encantadora y auténtica. The First Time es una película que explora los nervios y las emociones del primer amor, y O'Brien muestra una vez más su versatilidad como actor en un papel más ligero y cercano.

5. Deepwater Horizon (2016)

En Deepwater Horizon, O'Brien interpreta a Caleb Holloway, un joven trabajador en la plataforma petrolífera que sufrió un desastre real que ocurrió en 2010 en el Golfo de México. La película, dirigida por Peter Berg, es un thriller de acción basado en hechos reales que relata los eventos que llevaron a la explosión y derrame de petróleo más grande en la historia de Estados Unidos. Aunque comparte pantalla con grandes actores como Mark Wahlberg y Kurt Russell, O'Brien destaca por su interpretación conmovedora y realista de un hombre atrapado en una situación de vida o muerte. Su papel en Deepwater Horizon demostró su capacidad para manejar proyectos dramáticos y basados en hechos reales con el mismo nivel de compromiso y habilidad.

Una participación especial

Además de la variedad de series y películas, el actor estadounidense participó en el aclamado corto All Too Well, dirigido y escrito por Taylor Swift. Este proyecto, basado en la canción homónima de la cantante, explora la narrativa emocional de una relación que terminó en ruptura.

O'Brien asumió el papel de un personaje que vive intensamente los altibajos de esta relación, junto a Sadie Sink, quien interpreta a su pareja en el corto. Su actuación, así como la de Sink, fue ampliamente elogiada por su profundidad y autenticidad. La capacidad de O'Brien para transmitir la complejidad de las emociones involucradas y su química con las artistas aportaron una dimensión adicional a la historia, haciendo del corto un fenómeno cultural y consolidando aún más la versatilidad de O'Brien como actor.