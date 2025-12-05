Cine nacional entre La Habana y Villa Gesell Por Paraná Sendrós + Seguir en









Unos 40 trabajos argentinos participan en el 46° Festival de Cine Latinoamericano de La Habana que empezó anoche, en tanto acá se estrenan “Un cabo suelto”, “Weser” y un documental sobre Lali Esposito.

Alberto Gieco, un debut a los 73 años cumplidos.

Todo muy variado, muy meritorio, y casi todo con bajo presupuesto. Lo más singular, casi contracorriente, está en “El infierno de los vivos”, que compite en la sección Operas Primas del festival caribeño. Película enteramente santafesina, desde Alicia Barberis, autora de la novela en que se basa, el elenco, la mayoría de los técnicos, el respaldo del público local (tres semanas a sala llena en el América de Santa Fe) hasta el director Alberto Gieco, y acá viene lo más singular: mientras lo habitual cuando se habla de operas primas es pensar en jóvenes debutantes, Gieco tiene 73 años cumplidos, y éste es su primer largometraje de ficción. Aclaremos: tiene una vida entera dedicada al cine, primero como cineclubista, luego como ayudante de dirección y autor de documentales en producciones brasileras y norteamericanas, y como profesor de cine y literatura en Norteamérica. Ya jubilado, ahora conduce talleres de cine comunitario en su patria chica y fue reciente jurado de la sección nacional en el festival marplatense.

Algo más desde La Habana. A los 40 trabajos mencionados (26 largos, 7 cortos, 8 guiones inéditos, y un afiche al concurso de carteles) debe sumarse la participación argentina como socio principal en 10 coproducciones, con Uruguay, Paraguay, Chile, México, Venezuela y Brasil, donde destaca “A melhor mae do mundo”, de Anna Muylaert. En estas coproducciones Argentina aporta técnicos, artistas y/o libretistas, según se requiera, pero difícilmente aporte capitales. Plata no hay.

Estrenos locales Precisamente una coproducción uruguayo-argentina. “Un cabo suelto”, de Daniel Hendler, se estrena hoy inesperadamente en el Gaumont. Con juegos de palabras desde su mismo título (hay un cabo de policía y un misterio a resolver), se trata de una comedia placentera que juega con apuntes policiales, provinciales y románticos, y, como para que el espectador no se distraiga, también juega con los tiempos de la acción. Protagonista, Sergio Prina, tucumano de origen, que antes de cabo desertor fue cómplice en “El hombre que amaba los platos voladores” y médico en “Muña muña”, entre otros papeles. Uno de esos actores que, hagan lo que hagan, provocan inmediata simpatía. Rodaje en Puerto Unzué, Fray Bentos y alrededores.

También “Weser”, de Fernando Spiner, rodada en las playas desiertas y los bosques de Villa Gesell, despierta simpatía, placidez, pero en este caso una placidez envuelta en melancolía. Años atrás, en esos mismos lugares pero internándose valientemente mar adentro, Fernando Spiner hizo “La boya”, un poema de amor a los ancestros, la amistad, y el desafío de las aguas abiertas. La boya tiene una historia, un nombre, y sigue en el mismo lugar como esperanza del nadador o del náufrago que hace esfuerzos por llegar hasta ella. Conociendo su nombre y su historia entenderemos todo lo que significa.

Ahora “Weser” evoca un tiempo, no muy lejano, en que los amigos se reunían solo a través de videoconferencias. A veces recordaban a otros amigos que ya no estaban, o intentaban transmitirle a una hija recuerdos de su padre, o reflexionaban sobre la vanidad de la vida a través de un poema de T.S.Eliot, ese del fenicio cuyo cuerpo terminó acariciado por el agua de las profundidades. “Acuérdate de Flebas”, dice Eliot, “Acuérdate de Flebas, que alguna vez fue hermoso y tan alto como tú”.

Los amigos de esta historia comparten sus lecturas: “El ojo azul” de Alfonsina Storni, “Atlántico”, de Juana de Ibarbourou, “La gota”, del mexicano José Emilio Pacheco, bellísimas poesías, y también otras de Alejandra Pizarnik, Walt Whitman, Naim Najman Bialik, algo de “La tempestad” de Shakespeare, algo del cuento de John Cheever “El nadador”, que Frank Perry llevó al cine con Burt Lancaster, un asunto incómodo, rarísimo, revelador. Por supuesto, también suceden otras cosas. Obra muy personal, muy sentida, “Weser” viene a ser la segunda de una trilogía siempre filmada en Gesell, tierra natal del autor. La tercera todavía no tiene fecha de inicio. Pero ésta tiene algo de cierre. Fue la última donde actuó Daniel Fanego, que ya estaba enfermo. La lista de estrenos nacionales de esta semana se completa con un protagónico femenino: “Lali: la que le gana al tiempo”, de Lautaro Espósito hilvanando con buena mano abundante material de archivo, material de promoción y declaraciones inagotables de su famosa prima. Solo para fanáticas, va por Netflix. “Un cabo suelto” (Uruguay-Argentina, 2024); Dir.: Daniel Hendler; Int.: Sergio Prina, Pilar Gamboa, Alberto Wolf, Néstor Guzzini, Ezequiel Díaz. “Weser” (Argentina, 2025); Dir.: Fernando Spiner; Int.: Daniel Fanego, Valeria Lois, Guillermo Saccomanno, Luis Ziembrowskim Adriana Lestido, Ricardo Roux. “Lali: la que le gana al tiempo” (Argentina, 2025); Dir.: Lautaro Esposito; documental.

