"Muña Muña", multipremiado film sobre los deseos postergados

Tras su exitoso paso por el Festival Latinoamericano de La Habana y el 40° Festival Internacional de cine de Mar del Plata, entre otros, el film sigue su recorrido por los cines del país. Cuenta la historia de Olga, una enfermera de 60 años que vive en el "El Mollar", un hermoso valle en la provincia de Tucumán, Argentina. Desde hace años vive sola con su hijo Rubén, un joven que, cargado de ilusiones, está a punto de irse a estudiar al extranjero. Mientras Olga ayuda a su hijo a conseguir el dinero, conoce a Stefano, un turista francés más joven que ella. La inminente soledad y la reciente relación de amor despiertan en Olga contradicciones y preguntas acerca de su propio deseo postergado.

Paula Morel Kristof se refirió a la película: “Muña Muña nace de una búsqueda por encontrar mi lugar dentro del cine. En los últimos años, me di cuenta que quería trabajar en algo que me apasione: seguir mi deseo. Pero este propósito conlleva grandes dificultades. La primera es que el deseo no es tan fácil de descifrar; es esquivo y difuso. Por el momento, creo que el deseo es más bien el motor inagotable que me llevó a escribir, que me llevó a pensar que puedo hacerlo y a darme cuenta del disfrute en ese viaje. Cuando comencé el guión, aparecieron en mi cabeza imágenes de las vacaciones de mi infancia. Recuerdos de El Mollar, Tucumán; un lugar que visité muchísimas veces. Mi abuela materna vivía ahí. Ella decidió construirse una casa al pie de la montaña, en su Tucumán natal, y vivir de manera rústica y austera. Ahí aprendí y aprecié las costumbres del lugar, conocí y me hice amiga de su gente. Siempre quise hacer una película en ese pueblo; así nació esta historia, entre imágenes y recuerdos, entre fantasías y deseos, entre escritura y reescritura. Ese valle verde, en medio de la aridez, ese microclima que me vio cada verano, es donde vivió la mujer que siempre voy a admirar, por su dulzura, pero sobre todo por su tenacidad: mi abuela. Ella me ofreció esa atmósfera, su lugar en el mundo, que ahora es el escenario de mi primera película”.