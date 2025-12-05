Netflix compró a Warner Bros y HBO por u$s82.700 millones

La adquisición representa una de las mayores operaciones en la historia del entretenimiento y plantea interrogantes sobre el impacto que podrá tener en la industria cinematográfica en adelante.

Netflix llegó a un acuerdo definitivo para comprar Warner Bros. Discovery , en una operación valuada en u$s 82.700 millones que incluye sus estudios de cine y televisión, HBO y el servicio de transmisión HBO Max.

Esta adquisición, que representa una de las mayores operaciones en la historia del entretenimiento , plantea interrogantes sobre el futuro modelo de negocio de Netflix y el impacto que podrá tener en la industria cinematográfica en adelante. La transacción se produjo tras una serie de ofertas por parte de las principales compañías del sector.

"Juntos, definiremos el siguiente siglo de historias, creando entretenimiento para todo el mundo", informó la plataforma de streaming en un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter).

El acuerdo se concretará una vez que Warner complete la separación previamente anunciada de su negocio de cadenas de TV, en una nueva empresa llamada Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026. Así, se espera que la adquisición se cierre entre 12 y 18 meses después de esta escisión.

Según detalló David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, la integración de ambas compañías permitirá que las historias más influyentes lleguen a nuevas audiencias: “El anuncio de hoy une a dos de las mayores empresas de narración del mundo, para llevar a más personas el entretenimiento que más disfrutan ver”, afirmó.

Además, destacó que Warner Bros. cautivó al público y moldeó la cultura durante más de cien años, y que la alianza con Netflix garantizará que las historias más emblemáticas sigan presentes en la vida de las próximas generaciones.

Netflix Warner Bros.

Netflix dueño de todo: la histórica adquisición de la plataforma

Esta histórica adquisición le otorga a Netflix el control de uno de los estudios más reconocidos de Hollywood y de su portafolio de marcas y franquicias.

Las propiedades de Warner Bros., como Harry Potter, DC Studios, Game Of Thrones, Los Soprano, The Bing Bang Theory, Friends, El Mago de Oz, se integrarán finalmente junto a las producciones originales de Netflix.

¿Qué pasará con los estrenos en cines?

Días atrás a que se concrete el acuerdo, Netflix, se había comprometido a continuar estrenando las películas de Warner Bros. en cines.

Según un informe de Bloomberg, se afirmaba que Netflix respetaría los “acuerdos contractuales” de Warner Bros. para estrenar películas en cines.

Entre los próximos títulos de Warner Bros. se encuentran: una tercera entrega de la franquicia "Gremlins", cuyo estreno en cines está previsto para noviembre de 2027, con Steven Spielberg como productor ejecutivo y Chris Columbus como director y productor; y El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis y producida por Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, cuyo estreno en cines está programado para diciembre de 2027