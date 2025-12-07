La Inteligencia Artificial en el cine: ¿enemigos o aliados?

La utilización de la IA en el séptimo arte ya es una realidad. En Hollywood hay actores que existen únicamente en este plano tecnológico. ¿Y en Argentina? Empieza a pisar fuerte en el universo de la animación.

Nadie se salva de la Inteligencia Artificial (IA). Ni siquiera el cine , donde ya es el centro de polémicas y controversias. En Hollywood , por ejemplo, está Tilly Norwood, una actriz generada con IA que no fue bien recibida por la industria. O hay figuras como el director Guillermo del Toro que aprovechan cada oportunidad para despotricar contra esta herramienta tecnológica. Y, aunque parece que en Argentina aún no cobró fuerza, lentamente va ganando terreno en el universo de la animación.

“La creatividad es, y debe seguir siendo, centrada en los humanos” , afirmó meses atrás SAG-AFTRA, el sindicato estadounidense que representa a actores y otros talentos, a través de un comunicado tras la aparición de Tilly Norwood, una actriz generada con IA. En el mismo, sostuvieron que el público “no está interesado en ver contenido generado por computadora y desvinculado de la experiencia humana”. Este rechazo no se originó con Norwood, sino que años atrás este enfrentamiento ya había comenzado.

Como resultado de una huelga que frenó la actividad en Hollywood en 2023 , se lograron ciertas regulaciones en relación a la IA. Por ejemplo, no puede ser considerada como un “escritor” o si un estudio quiere usar la imagen digital de un actor generada con IA, debe obtener su consentimiento previo y explicar sus motivos. Aun así, la herramienta tecnológica va más rápido. Hoy, cualquier persona con conocimientos básicos y un teléfono puede generar contenido con calidad cinematográfica. Y esto es lo que todavía teme Hollywood.

“Esta serie fue realizada por humanos” , aparece en los créditos de “Pluribus” , la nueva producción de Vince Gilligan, creador de “Breaking Bad” , quien además critica abiertamente a la IA, calificándola de "máquina de plagio". Lo obvio dejó de serlo incluso para la industria audiovisual. ¿Es necesario explicar que cierta pieza fue hecha por personas? Parece que sí. Y, aunque a simple vista todo indicaría que es una guerra diaria que solo enfrenta Hollywood, Argentina lentamente la está empezando a sentir.

En el país, la IA se convirtió en una gran aliada para reducir costos en publicidad. Incluso varias cadenas de cine se unieron a esta tendencia. Parece irónico, pero antes de proyectar una película, aparece un spot publicitario realizado por esta herramienta. En otras palabras, previo a una pieza cinematográfica dirigida por un ser humano, la sala es testigo de una hecha por un robot. Sin embargo, lentamente la IA también comienza a obrar en el séptimo arte.

En el marco del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), se estrenó “El día que me quieras: el viaje de Gardel”, el primer corto hecho con IA de la universidad nacional que recientemente ganó como “Mejor Animación” en la primera edición del Festival de Cine de IA de Japón. Sí, ahora hay encuentros cinematográficos que impulsan la narrativa realizada con esta herramienta. Pero más allá de esto, el corto despertó controversias porque se cuestionó si los algoritmos pueden o no sustituir los procesos artísticos tradicionales.

pelicula IA Carlos Gardel UBA “El día que me quieras: el viaje de Gardel”, el primer corto hecho con IA de la UBA.

“No reemplazamos a los humanos porque todas las voces son humanas, el guionista es humano, el trabajo de archivo es humano, la dirección es humana, el que diseña y programa la inteligencia artificial es humano. Somos todos profesionales del cine“, explicó Matías Mera, el director de “El día que me quieras: el viaje de Gardel” en diálogo con Ámbito. En el campo de la animación, el uso de la IA es más común de lo que parece, incluso hay búsquedas laborales que se enfocan en “artistas especializados en inteligencia artificial”.

“La empresa donde trabajo está empujando a que todos nos formemos y nos capacitemos con IA”, explicó el animador 2D Andrés Arduin, quien agregó que, en paralelo, Moho, el software que usa para trabajar, se manifestó en contra de la IA. Es que acá se está a favor o en contra, con la inteligencia artificial aún no hay lugar para grises.

Los animadores reconocen que disminuyó el trabajo con la aparición de la IA, pero tampoco es que ellos mismos no hacen uso de la herramienta, ya que, por ejemplo, les sirve para inspirarse o usar de referencia y, en el caso de trabajar en solitario, se convierte en una mano extra. “Cuando tengo que hacer todo solo, recurro obviamente a la inteligencia artificial, pero antes me pregunto qué estoy dispuesto a entregarle de mi proceso creativo a la computadora”, reflexionó el animador 2D Sebastián Cáceres.

Aunque consideran que los algoritmos no van a reemplazar totalmente al proceso creativo humano, ya que la animación es un medio de expresión en sí, también reconocen que la IA es sinónimo de democratización. “Es una herramienta que puede potenciar a los animadores y hacer que un montón de gente que tiene ideas maravillosas y nunca las pudo contar, ahora puedan hacerlo. El cine es una disciplina de élite”, afirmó el director.

La IA desconoce de límites

La inteligencia artificial genera cierta igualdad: todos pueden animar, todos pueden actuar, incluso un conjunto de algoritmos que dan como resultado a una joven que se autoproclama como la nueva actriz de Hollywood. Pero ¿cuál es el límite? Las regulaciones que se lograron en la marcha sindical estadounidense del 2023 quedaron cortas. La IA muta en pasos inmensurables y, como consecuencia, los límites entre la creatividad humana y la computadora se desdibujan.

“Lo que ha venido a ser la inteligencia artificial es acelerar algunos procesos que responden a una manera de vivir que tenemos en los últimos años, donde todo es muy veloz. Entonces, las grandes productoras hacen una película rápida para generar plata”, detalló Cáceres.

El brutalista "El Brutalista" de Brady Corbet fue criticada al descubrirse que habían utilizado IA.

Sin embargo, también hay otra realidad: el humano no puede ser reemplazado. Incluso el primer corto de IA de la UBA necesitó de la intervención de profesionales de carne y hueso. Y si se menciona la actuación, ¿realmente puede un conjunto de algoritmos expresar emociones e interpretar roles? ¿Acaso el espectador podrá entregarse a una historia hecha con IA o va a estar más pendiente de su realización? Tampoco es la primera herramienta que se presenta como innovadora en el séptimo arte. Todo avance tecnológico deja sus muertos.

Si nos detenemos en los hechos actuales, se atraviesa una fase de incertidumbre y curiosidad. Nadie quiere quedarse afuera de la IA, pero a la vez, muchos la rechazan abiertamente. Lo único evidente es que ahora en el séptimo arte se desdibujan las jerarquías y se debe aclarar que la obra fue realizada por humanos. ¿Es bueno o malo? Quizás hay que dar vuelta el tablero y dejar de plantearlo como una batalla sin fin entre la IA y el cine.