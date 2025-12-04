Carlos Pirovano sobre la subasta de CineAr: "El '¿Quién da más?' no es solo en términos de plata" Por Emma Coria Maiorano + Seguir en









El Gobierno avanza con la venta de la señal de televisión y de la plataforma de streaming. El INCAA decidió hacerlo a través de una compulsa en la que se busca sostener el funcionamiento de la plataforma.

Carlos Pirovano afirmó que en la subasta de CineAr se buscará garantizar su continuidad. INCAA

Días atrás, se revirtió el traslado de CineAr (tanto la plataforma de streaming como señal de televisión) a la exsecretaría de Comunicación y Medios a través del Decreto 821/2025. De esta forma, volvió a estar en manos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La luz verde que necesitaba el ente para comenzar con el proceso de subasta. En diálogo con Ámbito, Carlos Pirovano, el presidente del INCAA, afirmó que el “ganador” no será quien ofrezca más “en términos de plata, sino en continuidad”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

CineAr.jpg Cine.Ar nació como señal de televisión en 2010 y luego evolucionó como plataforma de streaming. La subasta se confirmó semanas atrás, luego de que Pirovano tuviera que salir a desmentir rumores en los que se afirmaba que CineAr cerraría. Pero para garantizar la continuidad a través de una subasta, la plataforma tenía que regresar a la órbita del Ministerio de Cultura. Con ese paso cumplido, ahora el INCAA se encuentra trabajando en la redacción de los pliegos. De acuerdo con lo que trascendió, el ente pretende ahorrar un millón de dólares al año. Si bien se desconoce la fecha, intentarán que sea antes de fin de año. Con ese mar de fondo, el Presidente del instituto compartió cómo será el proceso en diálogo con Ámbito.

“Hay dos sobres: el primero establece objetivamente las calidades que hay que cumplir para poder participar, el estándar de calidad. Tiene que ser alguien con experiencia en administración de plataformas y canales”, explicó.

Una vez que seleccionen entre quiénes será la subasta, se pasará al segundo sobre, donde habrá un “ganador”, el mejor considerado para garantizar el mayor tiempo de continuidad de la plataforma y de la señal de televisión: “Lo que no tiene que pasar es que alguien adquiera la marca y no continúe el proyecto”.

No solo se busca que se mantenga CineAr, sino también quienes la conforman. Actualmente, cuenta con 10 empleados (hace más de un año había 50), de los cuales el “ganador” tendrá que hacerse cargo: “Nosotros los desvinculamos con todos los derechos y la otra empresa tiene que contratarlos”.

La letra chica de la subasta de CineAr CineAr nació como señal de televisión en 2010 (en lo que va del año registró 150.000 espectadores), y luego evolucionó como plataforma de streaming, con un catálogo de más de 3.000 películas argentinas y 2,6 millones de usuarios. Lo que se subastará será la marca, no sus contenidos. incaa.jpg Para que un contenido pueda exhibirse en CineAr, debe pasar por un proceso de calificación que depende de si cuenta o no con apoyo del INCAA Para que una serie o película nacional pueda estar en CineAr, debe pasar por un proceso de calificación que depende de si cuenta o no con apoyo del INCAA. “De alguna manera subalquilamos o transferimos nuestro derecho a esta nueva empresa y lo vamos a seguir haciendo de acá para adelante en todo el flujo que vaya ingresando al instituto”, detalló el Presidente. Pero ¿los directores y productores elegirán al nuevo CineAr para exhibir sus obras? “Es una buena política pública que exista un canal de cine nacional, pero también creemos que no es algo que deba operar el Estado”, concluyó Pirovano. Desde un principio, CineAr fue creada con el objetivo de garantizar el acceso libre y gratuito al cine nacional, ¿los nuevos dueños podrán asegurar también esto? Tampoco es algo que el INCAA puede prometer porque ni ellos saben aún quiénes se harán cargo de la plataforma y señal de televisión. Sin embargo, ahora la pregunta es otra: ¿quién dará más?

Temas Películas