Un proyecto de u$s5 millones busca preservar el patrimonio cinematográfico argentino Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









El acuerdo contempla la refacción de un edificio del Archivo General de la Nación para trasladar allí la Cinemateca del Incaa. El proyecto prevé una inversión cercana a los u$s5 millones y busca adecuar las instalaciones para conservar miles de películas y materiales audiovisuales.

La Cinemateca del Incaa reúne más de 40.000 latas de celuloide de distintos soportes y miles de materiales audiovisuales que requieren condiciones específicas de conservación.

Enviado especial a Mar del Plata.- Se firmó ayer en medio del Festival de Mar del Plata un acuerdo que, si se concreta, brindaría un enorme beneficio para la conservación de nuestro patrimonio cinematográfico. En una reunión a la que asistieron contados periodistas (fue anunciada casi sobre la hora) Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación, y Carlos Pirovano, presidente del Incaa, firmaron un convenio de colaboración para refaccionar adecuadamente un edificio del Archivo y trasladar allí la Cinemateca del Incaa, que actualmente funciona en un edificio alquilado, y poco adecuado, ambos en el barrio de Floresta. En esto también interviene la Agencia de Administración de Bienes del Estado, responsable de la asignación del inmueble.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, Carlos Pirovano, presidente del Incaa y Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación. La referida Cinemateca tiene más de 40.000 latas de celuloide de distintos soportes: poliéster, acetato y hasta nitrato de celulosa. Cada soporte requiere un determinado mantenimiento de temperatura, humedad, sistemas de mantenimiento y prevención de incendios, etc., para lo cual deberán construirse bóvedas adecuadas. A esto se suma una buena cantidad de materiales videográficos y digitales que también tienen sus normas de mantenimiento, y unos 4000 contenedores con el acerbo fílmico del Archivo que habrán de quedar bajo custodia del Incaa.

Según el proyecto, dejar el edificio a punto, efectuar la mudanza y reabrir sus puertas a los interesados siguiendo las pautas y recomendaciones de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y otros organismos de similar peso y conocimiento, insumirá algo así como 5 (cinco) millones de dólares. Párrafo especial, las películas con soporte de nitrato de celulosa, que son las más antiguas y difíciles de conservar. Esas permanecerán en un contenedor refrigerado, adaptado como bóveda, ubicado en un sitio perteneciente a Radio Nacional.

¿Llegará a concretarse este proyecto tan ambicioso como necesario antes de diciembre de 2027? Si Pirovano logra incluso inaugurarlo, dejará la gestión en medio de aplausos y agradecimientos de toda la gente de cine y del público en general.

Temas Películas

INCAA