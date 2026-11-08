La película furor en Netflix: dura 122 minutos, es un thriller español y es furor global + Agregar ámbito en









Un asalto en Madrid deriva en una trama de versiones cruzadas, vínculos quebrados y secretos que cambian el sentido de cada escena.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción española que logró captar la atención del público internacional y escalar posiciones entre los contenidos más vistos. Con una historia atravesada por el crimen, los conflictos personales y los giros inesperados, la plataforma volvió a apostar por una propuesta policial que combina tensión y drama.

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La película Colisión rápidamente consiguió repercusión en distintos mercados. Su desempeño fue particularmente llamativo: superó los 10,7 millones de visualizaciones y llegó al primer puesto de los rankings de títulos más vistos en 25 países, según los datos difundidos sobre su rendimiento.

Netflix De qué trata "Colisión", el nuevo thriller español que lidera el streaming Ambientada en España durante 2013, la trama comienza con un robo a un banco en pleno centro de Madrid. Lo que parece ser un golpe organizado por una banda que tiene todo calculado termina de la peor manera: un accidente de tránsito fatal altera los planes y deja al descubierto una serie de secretos que los involucrados preferían mantener ocultos.

A partir de ese episodio, la historia empieza a tomar caminos inesperados. Las relaciones entre los integrantes del grupo quedan bajo sospecha y las versiones sobre lo ocurrido no siempre coinciden. Lo que parecía una operación delictiva con un objetivo concreto se transforma en una sucesión de conflictos donde entran en juego la ambición, los intereses personales y las traiciones.

El accidente funciona como un punto de partida para reconstruir distintas posibilidades y mostrar cómo cambian los hechos según quién resulte afectado. La narración vuelve sobre una misma situación desde diferentes perspectivas, lo que permite conocer mejor a los personajes y entender qué hay detrás de sus decisiones.

También aparece un componente policial particular: algunos de los personajes vinculados con el delito tienen relación directa con las fuerzas de seguridad. Esa circunstancia agrega una capa de tensión a la investigación y genera un escenario en el que las responsabilidades no están tan claras como podrían parecer. Elenco de Colisión Laia Costa: actriz española conocida por sus trabajos en cine y televisión. Forma parte del núcleo central de la historia

actriz española conocida por sus trabajos en cine y televisión. Forma parte del núcleo central de la historia Karra Elejalde: intérprete con una extensa carrera en el cine español, tanto en comedias como en dramas

intérprete con una extensa carrera en el cine español, tanto en comedias como en dramas Luis Zahera: actor reconocido por sus personajes en producciones policiales y dramáticas

actor reconocido por sus personajes en producciones policiales y dramáticas Tamar Novas: actor gallego que participó en diferentes películas y series españolas

actor gallego que participó en diferentes películas y series españolas Álvaro Cervantes: intérprete con experiencia en cine, televisión y producciones de alcance internacional

intérprete con experiencia en cine, televisión y producciones de alcance internacional Lluís Homar: actor de amplia trayectoria en teatro, cine y televisión Trailer de Colisión

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