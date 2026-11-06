De qué murió el cineasta chileno Sebastián Lelio, director de Una mujer fantástica

El entorno del cineasta confirmó que falleció por motivos de salud, aunque no informó qué enfermedad o complicación provocó su muerte.

El cineasta Sebastián Lelio murió este viernes 6 de noviembre a los 52 años. El director, reconocido internacionalmente por su trabajo en Una mujer fantástica , película que obtuvo el Oscar en 2018, falleció en Chile , donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Lelio era una de las figuras más reconocidas del cine chileno contemporáneo . Nacido en Mendoza y criado en Chile, construyó una filmografía que consiguió reconocimiento en festivales internacionales y llegó a la industria cinematográfica británica y estadounidense. Su trabajo más reconocido fue el drama protagonizado por Daniela Vega, que marcó un hito para la producción audiovisual de Chile.

La familia del director confirmó su fallecimiento este viernes a través de una declaración publicada por Amalia Kassai en Instagram. El mensaje fue firmado por la familia Lelio Kassai y Campos Watt y brindó el primer dato sobre las circunstancias de su muerte.

"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", expresaron. En el mismo comunicado, sus familiares destacaron el aporte del realizador a la cultura de Chile y su dimensión personal. "Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia", señalaron.

Por último, hicieron un pedido a quienes hicieron eco de la noticia: "Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos". La declaración no precisó qué enfermedad o complicación médica provocó el fallecimiento. Hasta el momento no existe información pública que permita establecer un diagnóstico ni determinar con precisión qué ocurrió.

El Oscar que ganó Sebastián Lelio por Una Mujer Fantástica

El reconocimiento internacional más importante de Sebastián Lelio llegó con Una mujer fantástica, película estrenada en 2017 y protagonizada por Daniela Vega. La producción chilena obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera durante la ceremonia de 2018 y se convirtió en el primer largometraje de Chile en conseguir ese galardón.

La historia sigue a Marina, una mujer transgénero que debe enfrentar la discriminación y los prejuicios de la familia de su pareja, Orlando, después de que él muere repentinamente. A partir de ese conflicto, la película aborda la identidad, el duelo y la violencia social que atraviesa la protagonista.

El éxito de Una mujer fantástica consolidó el lugar de Lelio como director y guionista con proyección fuera de su país. También le abrió las puertas de producciones en inglés y proyectos con reconocidas figuras de Hollywood. En 2017 presentó Disobedience, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, y al año siguiente dirigió Gloria Bell, una nueva versión de su propia película de 2013, esta vez con Julianne Moore en el papel principal.

La carrera de Sebastián Lelio

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, y creció en Chile. Estudió en la Escuela de Cine de Chile y empezó su recorrido profesional con cortometrajes y producciones independientes antes de dar el salto al largometraje. Su debut cinematográfico llegó con La sagrada familia, estrenada en 2005. Después realizó Navidad (2009) y El año del tigre (2011), trabajos que le permitieron desarrollar una identidad propia como realizador.

El primer gran reconocimiento internacional llegó con Gloria (2013), protagonizada por Paulina García. La película cuenta la historia de una mujer de 58 años que busca reconstruir su vida afectiva y personal. García recibió el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los principales reconocimientos de su carrera.

Después del éxito de Una mujer fantástica, Lelio siguió trabajando en producciones internacionales. En 2022 estrenó El prodigio, una película protagonizada por Florence Pugh y ambientada en la Irlanda del siglo XIX. La historia gira alrededor de una enfermera inglesa que viaja a una pequeña comunidad para investigar el caso de una niña que asegura llevar meses sin comer.

Al momento de su fallecimiento, Lelio estaba trabajando en Poeta chileno, una adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor Alejandro Zambra. El rodaje había empezado en septiembre y contaba con la participación de la productora chilena Fábula. La película era uno de sus proyectos más recientes y todavía se encontraba en etapa de producción. Su futuro quedó pendiente tras la muerte, sin que se informaran decisiones sobre la continuidad del rodaje.