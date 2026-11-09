Sorpresa en Hollywood: James Gunn y Peter Safran dejan sus cargos como copresidentes de DC Studios + Agregar ámbito en









Bajo su dirección, el dúo reinició el Universo DC con "Superman" el año pasado, un éxito relativo con 618 millones de dólares a nivel mundial, y luego tropezó con el fracaso comercial de "Supergirl".

Safran y Gunn dejan su cargo en DC Studios.

En una reorganización ejecutiva que tomó por sorpresa a Hollywood, James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como copresidentes de DC Studios. Serán reemplazados por Jeremy Latcham, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo.

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La salida de Gunn y Safran resulta inesperada, ya que habían sido nombrados parte del equipo directivo de David Ellison en la recién renombrada Skydance tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount por 111 mil millones de dólares en octubre. Después de cuatro años al frente de DC, donde reestructuraron la división de cómics del estudio con resultados comerciales desiguales, Gunn y Safran volverán a dedicarse a tiempo completo al trabajo creativo.

Latcham, veterano de Marvel con créditos en Iron Man, Guardianes de la Galaxia, Spider-Man y Avengers, liderará la cartera de proyectos de cine, televisión y animación de DC, supervisando el proceso creativo, la producción, el talento y la estrategia.

Cómo fue el paso de James Gunn y Peter Safran a cargo de DC Studios Bajo su dirección, el dúo reinició el Universo DC con Superman el año pasado, un éxito relativo con 618 millones de dólares a nivel mundial, y luego tropezó con Supergirl, un fracaso masivo con 126 millones de dólares con un presupuesto de 170 millones. Clayface, un thriller de terror corporal más oscuro y para mayores de 18 años, tuvo un desempeño modesto hasta ahora con 109 millones de dólares ganados (aún esta en cines) con un presupuesto de 44 millones.

Mientras tanto, expandieron el imperio del cómic al streaming con sus series Peacemaker y Lanterns para HBO Max. Los próximos proyectos de DC incluyen Superman: Man of Tomorrow el próximo verano boreal, escrita y dirigida por Gunn, y The Batman II de 2028, protagonizada por Robert Pattinson, así como la miniserie de 2027 The People v Gorilla Grodd, protagonizada por Skyler Gisondo como su personaje de Superman, Jimmy Olsen, y Jimmy Tatro como Gorilla Grodd.

“Hace cuatro años, nos propusimos unir a DC bajo una misma visión creativa. En ese tiempo, ayudamos a devolver a ‘Superman’ al corazón de DC, al tiempo que abríamos nuevas puertas y contábamos nuevas historias en cine y televisión con ‘Peacemaker’, ‘Creature Commandos’, ‘Lanterns’ y ‘Clayface’”, dijeron Gunn y Safran. “Estamos inmensamente orgullosos del equipo que convirtió esa ambición en realidad, incluyendo a los actores, el equipo técnico y los ejecutivos con los que tuvimos la oportunidad de colaborar. Compartimos una trayectoria creativa con Jeremy desde Marvel, y estamos ansiosos por ver la perspectiva que aporta al próximo capítulo de DC. Nos entusiasma volver a lo que nos atrajo a este trabajo en primer lugar: contar las historias que amamos, incluyendo el próximo capítulo del viaje de Clark y Lex en ‘Man of Tomorrow’”.

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