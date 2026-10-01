"Ebenezer": la película protagonizada por Johnny Depp presentó un nuevo tráiler

Johnny Depp se pone en la piel de Scrooge en Ebenezer , la nueva película de Ti West que adapta la clásica novela corta de Charles Dickens , "Cuento de Navidad".

El tráiler muestra a Depp adoptando por completo el lado más desagradable del personaje, mientras se ve obligado a atravesar visiones del pasado, el presente y el futuro en un viaje sobrenatural de redención.

"Tres espíritus te perseguirán", le dice el fantasma del socio de Scrooge, Jacob Marley ( Ian McKellen ), en el tráiler. Un trío de espíritus aparece fugazmente en pantalla, mostrando a los personajes del Fantasma de la Navidad Presente y el Fantasma de la Navidad Pasada, interpretados respectivamente por Tramell Tillman y Andrea Riseborough .

El tráiler muestra fragmentos del viaje de Ebenezer a través del tiempo, así como su vida monótona con su empleado mal pagado y sobrecargado de trabajo, Bob Cratchit ( Rupert Grint ), su sobrino Fred ( Sam Claflin ) y la esposa de Fred ( Daisy Ridley ).

“Tiene la costumbre de repetir todos los momentos clásicos de Scrooge que lo convierten en un tipo antipático, pero también tiene cierto sentido del humor y encanto”, explicó West.

Ebenezer, de Paramount, será la primera película de Depp con un gran estudio estadounidense desde su muy publicitada batalla legal con su exesposa Amber Heard, que concluyó en 2022. Un jurado dictaminó que Heard había difamado al protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate en un artículo de opinión que publicó en el Washington Post en 2018 sobre sus experiencias como superviviente de violencia doméstica. También se le concedió una indemnización compensatoria, pero no punitiva, por su contrademanda por difamación. Heard y Depp llegaron a un acuerdo extrajudicial a finales de 2022, después de que la actriz de Aquaman apelara el veredicto.

Depp también aparecerá el próximo año en Day Drinker, junto a Madelyn Cline y Penélope Cruz. Este thriller, del guionista Zach Dean (The Tomorrow War) y el director Marc Webb (The Amazing Spider-Man), fue el primer proyecto de estudio que Depp filmó tras la escasez de oportunidades en la gran pantalla a raíz del juicio por difamación.

Ebenezer se estrena en cines el 12 de noviembre de 2026.