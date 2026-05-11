Cannes 2026: escasa presencia del cine norteamericano, mientras Argentina dirá presente con "El partido"

La 79° edición de la célebre muestra francesa se diferencia netamente de las anteriores, al estar dominada por títulos europeos y ausencia de producto de los Estados Unidos

"El partido”, centrada en el encuentro contra Inglaterra del Mundial 1986, estará presente en Cannes.

Pese a que el festival de cine más famoso del mundo continúa incrementando año a año la cantidad de películas programadas en las diversas secciones oficiales y paralelas, hay un cambio singular frente a ediciones anteriores.

Apenas un año atrás, la presencia de Tom Cruise, acompañando la octava parte de “Misión imposible”, fue el evento mediático del primer y principal fin de semana en la Costa azul.

No será el caso este año durante los doce días, entre el 13 y el 24 mayo, que dura el festival de Cannes. Se podía esperar ver el estreno mundial de obras de Spielberg, Nolan e incluso de “ El diablo viste a la moda 2” , cuya exhibición mundial se anticipó apenas quince días, a la que hubiese sido una exhibición de gran glamour e impacto publicitario masivo.

Nuevamente será el país anfitrión el de mayor participación en la competencia oficial internacional de veintidós películas, con mayoría de cineastas mujeres, característica que se extiende también al género de sus intérpretes. De los cuatro films franceses en competición, brillan los nombres de Léa Seydoux y Adéle Exarchopoulos , que, curiosamente, adquirieron notoriedad en forma simultánea con la Palma de oro de 2013, premio otorgado a “La vida de Adele” , primera vez no sólo al director (Abdellatif Kechiche). sino simultáneamente también a ambas intérpretes.

Este año España es uno de los países mejor perfilados para llevarse alguno de los trofeos mayores. “Amarga Navidad” de Pedro Almodóvar, un habitué del evento, cuenta con un poderoso dúo actoral, integrado por Bárbara Lennie y “nuestro” Leonardo Sbaraglia. El actor argentino tendrá una doble presencia al ser protagonista mayor en “Karma”, de Guillaume Canet, un film fuera de competición, junto a Marion Cotillard.

Pero habrá también que prestar atención a “El ser querido” de Rodrigo Sorogoyen, que ya nos había impactado con “As Bestas” en 2023, ahora con la actuación de Javier Bardem.

Hay aún una tercera película hispana en competencia internacional con misterioso título: “La bola negra” de los realizadores. Javier Calvo y Javier Ambossi, uno de cuyos puntos fuertes parece ser la actuación de Penélope Cruz, Glenn Close y Lola Dueñas.

Un tercer país que sorprende por la cantidad de películas en la selección oficial internacional es Japón, donde competirán tres consagrados realizadores: Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi y Koji Fukuda.

Vale mencionar un cuarto lote de películas provenientes de países europeos, en una época agrupados en el este del continente, con todos directores reincidentes en Cannes. Los nuevos opus del polaco Pavel Pawlikowski, el rumano Cristian Mungiu y el húngaro Laszlo Nemes serán serios contendientes a la Palma de Oro este año, con la curiosidad de que ninguno de los tres está filmado en su país de origen.

Pero también habrá producciones de otros países, de Europa Occidental, en este caso. Resalta “Coward”, el tercer largometraje del belga Lukas Dhont, quien ganó la Cámara de Oro (opera prima) con su debut (“Girl”) en Cannes en 2018 y el Grand Prix del Jurado con su segundo largometraje (“Close”), cuatro años después. ¿Será acaso la tercera “la vencida”, convirtiéndose en su máxima consagración, este año?

En 2025, América Latina se hizo presente en la Competencia internacional con la múltiple premiada “El agente secreto”, de Kleber Mendonca Filho, pero este año la ausencia es total.

Como consuelo para Argentina, habrá dos títulos en otras secciones: “La libertad doble”, de Lisandro Alonso retoma al hachero Misael de su opera prima. En tanto, “El partido” está centrado en el inolvidable enfrentamiento contra Inglaterra del Mundial 1986. A destacar que Alonso exhibe un raro record: todos sus seis largometrajes se exhibieron, sin excepción, en Cannes.

El Partido 1 “El partido” es una de las dos películas argentinas presentes en Cannes.

No la va mucho mejor a los Estados Unidos, ya que hasta hace pocas semanas, apenas había una película, probablemente menor, de Ira Sachs. Se agregó, a último momento, “Paper Tiger” de James Gray, con roles protagónicos de Scarlett Johansson y Adam Driver.

Completando la reseña de la competencia mayor, vale señalar que excluido Japón, la presencia del Lejano Oriente es magra, apenas una obra del desconocido director coreano Na Hong-Jin.

Quien se hace presente nuevamente es el iraní Asghar Farhadi. “Parallel Tales” será, sin duda, uno de los acontecimientos del evento al contar en su reparto con Isabelle Huppert, Catherine Deneuve y Virginie Efira. La veterana actriz de “Los paraguas de Cherburgo” tendrá una segunda oportunidad de atravesar la alfombra roja cuando se proyecte “Gentle Monsters”, de la austriaca Marie Kreutzer, junto a Léa Seydoux (ya mencionada), en otro film francés (“L’inconnue”,) de Arthur Harari.