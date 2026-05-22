"El castillo ambulante" de Hayao Miyazaki, vuelve a los cines + Agregar ámbito en









El clásico de Studio Ghibli nominado al Oscar regresa a la pantalla grande con su historia de amor, magia y valentía que conquistó al mundo.

Llega a los cines el 28 de mayo.

Hay películas que nacieron para verse en pantalla grande, El castillo ambulante es una de ellas. El próximo jueves 28 de mayo, el clásico de Hayao Miyazaki regresa a los cines para que una nueva generación descubra o redescubra, una de las historias más encantadoras y visualmente deslumbrantes del cine de animación.

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Estrenada originalmente en 2004, la película recaudó más de u$s235 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las cintas más taquilleras de Studio Ghibli y uno de los mayores éxitos del anime japonés. Nominada al Oscar como Mejor Película Animada y ganadora del Premio Osella en el Festival de Venecia, El castillo ambulante es un testimonio del genio creativo de Miyazaki en su máxima expresión.

De qué trata El castillo ambulante La historia sigue a Sophie, una joven sombrerera cuya vida da un giro cuando una maldición de la Bruja del Páramo la transforma en una anciana. Buscando refugio, encuentra el mágico castillo ambulante del enigmático mago Howl, una estructura viviente que camina sobre piernas mecánicas y oculta portales a diferentes mundos. En medio de una guerra y rodeada de personajes inolvidables —como el sarcástico demonio de fuego Calcifer y el adorable espantapájaros Nabo—, Sophie descubrirá que la verdadera magia no está en los hechizos, sino en el valor de aceptarse a uno mismo.

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Basada en la novela de Diana Wynne Jones, la película combina la narrativa fantástica con temas profundos: los estragos de la guerra, la belleza de la vejez, y el poder transformador del amor. La animación, realizada a mano con un detalle asombroso, transporta al espectador a un universo donde cada fotograma es una pintura en movimiento.

Con un 88% de aprobación de la crítica y un 93% de aprobación del público en Rotten Tomatoes, El castillo ambulante no es solo una película animada: es una experiencia emocional que trasciende edades y generaciones. Una aventura que desafía los límites del tiempo y el espacio, donde el amor y el coraje transforman vidas.

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