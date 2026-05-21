La nueva película de Netflix que nadie puede destronar y es perfecta para disfrutar en familia

Pese a estar apuntada a los niños, la obra tuvo una buena recepción del público adulto y es uno de los éxitos de la plataforma de streaming.

La obra, que cuenta con un ganador del Oscar en el elenco, es un éxito en la plataforma.

Las producciones aptas para toda la familia suelen estar dirigidas a los niños, pero Netflix encontró la forma de sumar a su catálogo una película que se luce porque puede entretener a los adultos sin perder el objetivo de divertir a los más chicos. Incluso, que sea animada no significa que esté pensada solo para los infantes.

La gran recepción que tuvo la película la colocó rápidamente entre las producciones más vistas de la plataforma de streaming y, pese a que se hicieron grandes lanzamientos, ningún otro film pudo destronarla como la obra más elegida por los suscriptores.

El ganador del Oscar, Michael B. Jordan, le aporta su voz a uno de los personajes.

Situada en un lugar fantástico llamado El Valle , la historia muestra la convivencia de distintas especies de animales. Entre ellas aparecen los protagonistas de esta divertida trama: Ollie , pequeño, peludo y astuto , parecido a una zarigüeya. Él pertenece a un bando que rivaliza con el de Yvy, un ave majestuosa y orgullosa , lo que hace que ambos tengan una relación bastante conflictiva.

Pero un duro cruce entre ambos termina en una pelea y los lleva a tener contacto con una planta extraña y mágica. La planta reacciona de inmediato y cruza sus mentes, al mejor estilo “Un viernes de locos”. En cuerpos distintos, ahora deben sobrevivir mientras pertenecen a grupos que no pueden convivir sin entrar en conflicto.

A esto se suman los problemas de tener características muy distintas a las que acostumbran. Ollie no puede volar, aunque tenga alas, y le teme a las alturas, mientras que Yvy no entiende cómo caminar por tierra ni defenderse al ser mucho más pequeño. El Valle parece amigable, pero esconde peligros para quienes no saben cómo esquivarlos, y una manada de lobos busca comérselos mientras la única solución es llegar a la otra punta del lugar donde viven para volver a la normalidad.

Netflix: tráiler de Intercambiados

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