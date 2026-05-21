Festival de Cannes 2026: cómo fue el estreno de "The Man I Love", película protagonizada por Rami Malek

Malek ganó el Oscar en 2019 por interpretar al líder de Queen, Freddie Mercury, en "Bohemian Rhapsody", y también se llevó un premio Emmy por "Mr. Robot" en 2016.

El actor ganador de un Oscar Rami Malek hizo su debut en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes el miércoles con The Man I Love , la película seleccionada a concurso de Ira Sachs sobre vivir con VIH/sida en la Nueva York de los años 80.

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"Formar parte de esto aquí por primera vez en mi vida y a esta edad es, una vez más, un momento extraordinario en el que tienes que pellizcarte para creértelo", declaró el actor de 45 años a Reuters antes del estreno.

Malek ganó el Oscar en 2019 por interpretar al líder de Queen, Freddie Mercury , en Bohemian Rhapsody , y también se llevó un premio Emmy por Mr. Robot en 2016.

En The Man I Love, Malek interpreta a Jimmy, un extravagante artista escénico que acaba de recuperar la alegría tras ser hospitalizado por complicaciones relacionadas con el VIH/sida.

Sin embargo, su pareja, Dennis, interpretado por Tom Sturridge, y su hermana Brenda, interpretada por Rebecca Hall , siguen siendo demasiado protectores con él tras su susto de salud, sobre todo cuando el nuevo vecino de Jimmy se enamora perdidamente del artista.

Los desafíos de protagonizar The Man I Love

Malek recordó que interpretar a alguien tan magnético le provocó cierta inseguridad.

"Creo que él (Sachs) sentía que yo tenía cierto magnetismo por méritos propios, pero no sé si puedo estar completamente de acuerdo con eso. Quizás la gente lo vea así, pero Jimmy es un personaje especial. Es un hombre con muchas capacidades y talentos, y todos ellos se muestran en esta película", dijo Malek.

Para el papel, Malek interpreta versiones de The Man I Love, de Gershwin, y Look What They’ve Done To My Song, Ma, de Melanie, lo que el portal Deadline calificó como uno de los momentos más destacados.

Sachs, conocido por sus historias íntimas y centradas en los personajes que exploran el amor, la identidad y la vida "queer" a lo largo de décadas, dijo que quería plasmar en la película sus propios recuerdos de cuando vivía en Nueva York durante ese periodo.

"Incluso aquellos que estaban enfermos y los que fallecieron, hasta el momento en que llega la muerte, estás lleno de vida", recordó.

The Man I Love es una de las 22 películas que compiten por el máximo galardón del festival, la Palma de Oro, que se entregará el sábado.