El director de "Wicked" dio nuevos detalles sobre la película biográfica de Britney Spears

A principios de agosto del año pasado se informó que Spears estaba en proceso de desarrollar su película biográfica con el director Jon M. Chu, basada en sus recientes memorias The Woman In Me. “Estoy emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt”, escribió en las redes sociales en ese momento. “Siempre ha hecho mis películas favoritas... estén atentos”.