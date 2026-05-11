"Pedazo de basura", así definió Donald Trump la propuesta de Irán para un acuerdo de paz + Seguir en









El presidente norteamericano se mostró muy disconforme luego de conocer el nuevo plan de puntos para un pacto con el país persa, a tal punto que reconoció que "ni siquiera" finzalizó de leer el documento.

El presidente norteamericano viajará a China para entre otras cosas, tratar de ponerle fin a una guerra que le hace doler la cabeza desde hace 73 días.

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de "basura" la nueva propuesta que acercó Irán. El mandatario habló con la prensa sobre el conflicto que se inició hace más de dos meses y aseguró que "ni siquiera" terminó de leer el documento presentado por Teherán, en medio de unas negociaciones que parecen volver a enfriarse.

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"Después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla. Dije que no iba a perder el tiempo leyéndola", completó Trump, tras la consulta de la prensa de la Casa Blanca. Además, el republicano también dio una visión negativa sobre el alto al fuego, al que calificó de "increíblemente débil".

El republicano ya había considerado el domingo pasado, vía Truth Social (su red personal), que el listado de puntos del país persa era "totalmente inaceptable". "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", escribió por la tarde.

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Las exigencias de Irán en el conflicto con EEUU En un nuevo punteo, se revelaron los pedidos de Teherán para llegar a un entendimiento con Washington. Entre las condiciones, se encuentra, en primer lugar, el fin inmediato del conflicto en todos los frentes, la garantía de que no se vuelva a agredir al país persa, el levantamiento de las sanciones, el fin del bloqueo naval impuesto por EEUU y el reconocimiento de soberanía iraní en el estrecho de Ormuz, según informó Tasnim, uno de los medios oficiales de la República Islámica.

Previo a la guerra, el control de Ormuz estaba dividido entre Irán y Omán, que permitían el libre paso de embarcaciones siempre y cuando no se instalaran permanentemente, como ocurre en la mayoría de estos importantes enclaves en el mundo. Sin embargo, a partir de los bombardeos israelo-estadounidenses del 28 de febrero, el país persa se adueñó del pasaje, -un anhelo desde hace tiempo- y además, lo roció con minas explosivas para impedir que cualquier navío intenté cruzarlo.