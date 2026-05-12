¿Quiénes son los CEOs de Wall Street y Silicon Valley que viajan con Donald Trump a China?

El presidente de EEUU llegará a Pekín junto a ejecutivos de Tesla, Apple, BlackRock, Goldman Sachs y Boeing para discutir comercio, tecnología, inteligencia artificial y energía con Xi Jinping. La cumbre ocurre en medio de la guerra en Medio Oriente y la disputa tecnológica entre Washington y Beijing.

La visita del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , a China concentra esta semana la atención de los mercados globales y del mundo corporativo. La Casa Blanca confirmó que el mandatario viajará acompañado por una poderosa delegación empresarial integrada por algunos de los CEOs más influyentes de Wall Street y Silicon Valley, en una señal del peso económico y estratégico que tendrá la reunión con Xi Jinping.

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Entre los ejecutivos que participarán del viaje figuran Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX; Tim Cook, CEO saliente de Apple; y Larry Fink, CEO de BlackRock. También integrarán la comitiva representantes de Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard, Qualcomm, Micron y Blackstone, entre otras compañías.

La visita marcará el primer viaje oficial de un presidente estadounidense a China en casi diez años y se desarrollará en un contexto geopolítico especialmente delicado, atravesado por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el cierre parcial del estrecho de Ormuz y las crecientes tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing.

El encuentro entre Trump y Xi Jinping, originalmente previsto para marzo pero postergado por la escalada bélica en Medio Oriente, tendrá una agenda amplia que incluirá:

La composición de la delegación refleja además cuáles son hoy los principales sectores estratégicos para la Casa Blanca: tecnología, finanzas, defensa, energía y cadenas globales de suministro.

Junto a Musk, Cook y Fink también viajarán:

Kelly Ortberg, CEO de Boeing;

David Solomon, CEO de Goldman Sachs;

Jane Fraser, CEO de Citigroup;

Michael Miebach, CEO de Mastercard;

Cristiano Amon, CEO de Qualcomm;

y Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone.

La presencia de Boeing cobra especial relevancia luego de que trascendiera que la compañía estaría cerca de cerrar durante la visita uno de los mayores acuerdos comerciales de su historia: una venta de 500 aviones 737 Max a China.

Según Bloomberg, el anuncio podría concretarse en paralelo a la reunión presidencial, en un intento de relanzar los vínculos comerciales entre ambas potencias.

Las ausencias que llamaron la atención

Más allá de la magnitud de la comitiva, el mercado también puso el foco sobre algunas ausencias relevantes. La más resonante fue la de Jensen Huang, CEO de Nvidia, especialmente después de que el ejecutivo reconociera recientemente que la compañía perdió prácticamente toda su participación en el mercado chino de chips de inteligencia artificial debido a las restricciones impuestas por Washington.

Huang aseguró que Nvidia pasó de liderar el negocio de chips de IA en China a tener una participación cercana al 0%, pese a que el mercado potencial en ese país supera los u$s50.000 millones.

La ausencia evidencia el deterioro de la relación tecnológica entre ambos países y la creciente presión regulatoria de Estados Unidos sobre la exportación de semiconductores avanzados. Tampoco participarán compañías como Alphabet (Google), General Motors o Disney, pese a mantener importantes intereses comerciales dentro del mercado chino.

Expectativa global por la reunión

Desde el mercado consideran que la reunión entre Trump y Xi podría redefinir parte del escenario económico global para los próximos años. “Prácticamente todo el mundo tiene algo en juego en el resultado de esta reunión”, sostuvo Chad Bown, investigador senior del Peterson Institute for International Economics, en declaraciones recogidas por CNBC.

En la previa del viaje, la CEO de Citigroup, Jane Fraser, había señalado que “todos necesitan que exista compromiso entre ambas potencias”.

donald trump xi jinping china pekin Donald Trump y Xi Jimping una reunión clave que mira el mundo

La expectativa no se limita solamente a Estados Unidos y China. Los países del sudeste asiático siguen de cerca cualquier posible flexibilización arancelaria sobre productos chinos, ya que eso podría modificar el proceso de relocalización industrial que benefició a economías como Vietnam, Indonesia o Malasia.

En paralelo, Europa y Japón también observan con cautela la posibilidad de que Washington y Beijing alcancen acuerdos energéticos o comerciales que terminen desplazando participación de empresas europeas y japonesas en sectores estratégicos.

El resultado de la cumbre será seguido de cerca por los mercados internacionales, que buscan señales de distensión en medio de un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y una creciente competencia tecnológica entre las dos principales economías del mundo.