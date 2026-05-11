Elon Musk y CEOs de gigantes tecnológicos acompañarán a Donald Trump en su visita a China

El viaje incluirá a ejecutivos de Apple, Boeing, BlackRock, Meta y Qualcomm, en medio de negociaciones comerciales entre Washington y Beijing.

El empresario Elon Musk integrará la comitiva que acompañará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en su visita oficial a China esta semana . También participarán directivos de grandes compañías tecnológicas, financieras e industriales, en un contexto marcado por las negociaciones comerciales entre ambas potencias.

Según informó Reuters citando a un funcionario de la Casa Blanca, junto a Musk viajarán el CEO de Apple , Tim Cook ; el director ejecutivo de GE Aerospace , Larry Culp ; y el titular de Boeing , Kelly Ortberg .

La delegación empresarial también estará integrada por Dina Powell McCormick , de Meta ; Larry Fink , de BlackRock ; Stephen Schwarzman , de Blackstone ; Sanjay Mehrotra , de Micron ; Michael Miebach , de Mastercard ; Cristiano Amon , de Qualcomm ; y Ryan McInerney , de Visa .

Además, participarán ejecutivos de compañías vinculadas al agro, la tecnología y la industria, como Brian Sikes , de Cargill ; Jim Anderson , de Coherent ; y Jacob Thaysen , de Illumina .

Desde la Casa Blanca también habían invitado al CEO de Cisco , Chuck Robbins , aunque finalmente no podrá asistir debido a la presentación de resultados trimestrales de la compañía.

El viaje de Donald Trump y empresarios a China

El viaje se produce en medio de negociaciones entre Washington y Beijing para profundizar acuerdos comerciales y sostener la tregua en la guerra arancelaria entre ambos países. Según Reuters, se espera que durante la cumbre se anuncien nuevas compras chinas de productos estadounidenses, entre ellos aviones de Boeing, productos agrícolas y energía.

En ese marco, también se analiza extender el acuerdo que permite el flujo de minerales de tierras raras desde China hacia Estados Unidos, aunque todavía no está definido si habrá una renovación formal esta semana.

El CEO de Boeing, Kelly Ortberg, había señalado meses atrás que esperaba que la administración Trump ayudara a concretar un importante acuerdo con China. Según fuentes del sector, las negociaciones podrían incluir la compra de 500 aviones 737 MAX, además de decenas de aeronaves de fuselaje ancho equipadas con motores de GE.

jensen huang3 El CEO de Nvidia, Jensen Huang, fue invitado, pero no participará del viaje.

De concretarse, sería el primer gran pedido de aviones de Boeing por parte de China desde 2017 y uno de los mayores acuerdos comerciales de la historia de la compañía.

En contraste, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, no participará del viaje. De acuerdo a fuentes cercanas a la organización, no fue invitado debido a que la Casa Blanca priorizó en esta oportunidad temas vinculados a la agricultura y la aviación comercial.

La última reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping se realizó en octubre, en Corea del Sur, donde ambos mandatarios acordaron pausar la escalada de la guerra comercial que había derivado en fuertes aranceles y amenazas de restricciones sobre minerales estratégicos.