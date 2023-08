El duro testimonio de Gustavo Conti sobre la salud de Silvina Luna

El duro relato de Gustavo Conti sobre Silvina Luna

"El proceso que tiene que tener ahora, no... no sabés. Es una cosa de... Tampoco voy a contar mucho más porque no da, pero no me gusta que digan que está bárbara. No, no está bárbara. Está hecha mierda, la está pasando como el orto, está luchando por su vida todos los días un poco. Y le está poniendo unos huevos que la verdad, que pobrecita...me parte el alma, con tan solo hablarlo me dan ganas de llorar", siguió.