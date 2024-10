El emotivo recuerdo de la madre de Matthew Perry a un año de su muerte: "No pude ayudarlo"

La madre y la familia de Perry brindaron una entrevista dónde revelaron su frustración por no haber podido ayudarlo con sus problemas de adicción.

La familia de Matthew Perry se pronunció en el primer aniversario de su muerte. La madre de Perry, Suzanne Morrison, reveló en una entrevista su frustración por no haber podido ayudar a su hijo con sus problemas de adicción. “Soy una mujer muy afortunada, pero había un problema que no podía solucionar, no podía ayudarlo”, dijo.