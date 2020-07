"El encanto", comedia agradable

Son jóvenes, lindos y bien instalados. Desde la primera vez que los vemos, se lo pasan haciéndose arrumacos. Sólo que ella, conductora de un programa de cocina, quisiera tener un hijo. Y él, dueño de una vinoteca, preferiría esperar y busca distraerla con proyectos de viaje. Su padre y los amigos tampoco lo alientan demasiado. Al contrario. Como parte del paisaje aparecen unas cuantas chicas bonitas: una bicitonta que pierde la mochila, dos divertidas en un parque, la empleada porrista (le gusta el porro) de una juguetería, la propia ayudante de la vinoteca, muy simpática y, completando la oferta, la propia madre de la ayudante, una señora muy atractiva que, apenas lo conoce, invita al muchacho a posar desnudo para sus pinturas. Andrea Frigerio compone esa madre, y es una lástima que aparezca en una sola escena. Yamila Saud compone a su hija, y es una suerte que la veamos en más de una escena, aunque no tan en detalle como quisiéramos. En fin, no corresponde adelantar nada, sólo que el padre está a cargo de Boy Olmi y la pareja protagónica está formada por Mónica Antonópulos y Ezequiel Tronconi, también codirector y coguionista de la película junto al más experto Juan Sasiain, un autor siempre atento a las historias pequeñas del corazón. Sencilla, sin novedades ni mayores complejidades, quizás “El encanto” no sea lo mejor de Sasiain (recuérdese “Choel”, o “La Tigra, Chaco”, que firmó con Federico Godfrid), pero las actuaciones están muy bien cuidadas, el acabado formal es impecable, y todo fluye debidamente envuelto por la música suave de Gustavo Pomeraniec.