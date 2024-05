El enojo de la hija de Ricardo Iorio por no mencionar al músico en los Premios Gardel

Pero no hubo ni una mención y su hija, Daiana Iorio , se quejó públicamente. "Premios Gardel, perdieron su última oportunidad de homenajear al padre del metal pesado", reprochó la joven desde su cuenta de X.

El mensaje de la hija de Ricardo Iorio a seis meses de su muerte

A seis meses de su muerte, Daiana le había dedicado un sentido mensaje en redes a su padre "Hace medio año esperaba recibir un llamado de cumpleaños, pero recibí uno muy diferente. Desde entonces estoy intentando pensar esta nueva configuración. Te encuentro en las risas y gestos de tus nietos. En tus canciones interpretadas por ellos o al escucharlas cuando me las piden para dormir. También en sueños y en señales. En 36 años de semejanzas que muchas veces condujeron a diferencias, no medió jamás entre nosotros traición alguna. Te di la familia que siempre habías reclamado y a cambio, me gané tu eternidad".

"Hace medio año no tengo padres siendo madre, tan solo sus enseñanzas, lo cual es mucho. Los que dejan huella en el mundo no cierran un ciclo, sino que su ciclo continúa su transformación trascendiéndolos a ellos. Por eso es que acompaño todas las noches mis oraciones pidiendo por la elevación de tu alma hacia Dios, para que descanses en paz", concluyó la hija de Ricardo Iorio.