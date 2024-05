Premios Gardel 2024: el emotivo homenaje a Charly García con shows en vivo y entrega de un galardón especial







La leyenda del rock nacional agradeció a través de un video desde su casa. David Lebón fue el encargado de recibir el premio "Say No More" en su honor.

Luz Gaggi junto a David Lebón interpretaron “Desarma y sangra” en honor a Charly García. Foto de IGNACIO ARNEDO (Prensa Premios Gardel)

Charly García fue homenajeado en la 26° edición de los Premios Gardel 2024, con shows tributo a algunos de sus temas más icónicos. Además, el artista de 72 años recibió el premio "Say No More", un galardón especial que reconoce su trayectoria musical y su relevancia en el rock argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la ceremonia celebrada en el Movistar Arena, hubo varios momentos musicales que hicieron vibrar el público allí presente. En un escenario montado en una de las esquinas del predio, diferentes artistas se presentaron para honrar a uno de los mayores referentes del rock argentino.

David Lebón junto a la artista emergente Luz Gaggi fueron los encargados de romper el hielo, con una interpretación de “Desarma y sangra”, del disco Bicicleta de Serú Girán, la banda formada en 1978, integrada por Charly García, Pedro Aznar, Oscar Moro y el propio Lebón.

006 _ Premios Gardel 2024 - ARD_2035 - Foto de Agustin Dusserre.JPG Charly García agradeció a través de un vídeo. Foto de Agustín Dusserre (prensa Gardel) A continuación, Rosario Ortega e Indios interpretaron “Pasajera en trance”. Durante el transcurso de la noche, también pasaron por dicho escenario Lisandro Aristimuño y Bándalos Chinos quienes se lucieron con una versión de “Viernes 3 AM”. Esta canción formó parte de La grasa de las capitales, el álbum de 1979 de Serú Girán.

Finalmente, Fabiana Cantilo y Silvestre y la naranja volvieron a interpretar juntos la icónica canción “Demoliendo Hoteles”, repitiendo su presentación del año pasado en el estadio de Obras, en el que la cantante fue invitada al show de la banda nacida en 2011. Se trató de la primera presentación tras publicar su colaboración "La Era del Dragón". David Lebón recibe el premio "Say No More" otorgado a Charly García David Lebón y Charly fueron compañeros de la mítica banda de rock argentino Serú Giran, que marcó un antes y un después en el rock argentino. Su amistad trasciende el paso de los años y es por eso que Charly lo eligió para recibir en su nombre el premio "Say No More" que busca honrar la extensa trayectoria del cantante. Por su parte, el artista apareció en un vídeo corto agradeciendo por el reconocimiento. 010 _ Premios Gardel 2024 - ARD_2055 - Foto de Agustin Dusserre.JPG David Lebón fue elegido por Charly García para recibir el premio que honra su trayectoria musical. Foto de Agustín Duserre (prensa Gardel) “Estoy feliz porque le preguntaron a Charly quién quería que reciba el premio por él y me eligió a mí. Lo amo mucho. Quiero darle las gracias por todo lo que nos dio a todos", dijo Lebón al momento de subir al escenario. Conmocionado por el galardón que lleva el nombre del octavo disco de Charly y busca homenajear al artista que está próximo a lanzar un nuevo álbum, Lebón expresó: "Hay mucha gente que no tiene idea de las cosas que yo viví con él, qué ser tan hermoso y tan verdadero que es. La guerra le costó algunas heridas, pero está ahí como siempre". El músico y guitarrista de 71 años agradeció nuevamente a Charly por haberlo elegido para ese momento y bromeó: "Mañana a primera hora estoy en tu casa para llevarte esto".