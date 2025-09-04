El escritor Elías Fernández Casella presenta "El encanto de la rutina", su primera novela







Es el segundo libro del autor, periodista y crítico cultural, quien ya había lanzado "El Pulso", una compilación de cuentos propios. La flamante obra fue realizada con una delicada curaduría artesanal.

Elías Fernández Casella, autor de "El Pulso" y "El encanto de la rutina".

La Conjura Textos lanza el segundo libro de Elías Fernández Casella: una novela en la que una familia de refugiados llega a una estancia gestionada por un ser proveniente de las estrellas, que cría fámulos como fuerza de trabajo para cultivar un inmenso Rosedal.

Para su primera edición, la obra fue realizada en formato artesanal en el taller de encuadernación Hidalgo. El resultado es un objeto-libro que parece salido de la propia historia. Esta tirada especial está limitada a 100 ejemplares, ya casi agotados.

El encanto de La Rutina es una fábula post-fantástica, el mito de origen para una sociedad que tal vez ya existe, escrita con una prosa que innova todo el tiempo, que elige giros verbales sorpresivos, que rompe la gramática e inventa palabras y categorías para crear un clima tedioso y enrarecido, repleto de juegos que invitan a la analogía.

La poeta Micaela Szyniak escribe: “En El encanto de La Rutina hay una sintaxis a punto de quebrar. Es un libro de magia y ciencia ficción con un mundo consistente, pero una historia y un espacio en buena medida impenetrables. Es también un libro en el que el lenguaje vibra, metamorfoseando las cosas. O que inventa un lenguaje para decir, en forma obvia, lo que no se puede decir. Por eso es también un libro de poesía”.

El encanto de la rutina "El encanto de la rutina", primera novela de Elías Fernández Casella.

Sobre La Conjura La Conjura se define como una editorial que publica lo que se escapa, lo que no entra fácil en un molde. Prefiere las conspiraciones a las colecciones y un mapa en movimiento en lugar de un catálogo prolijo. “Buscamos hacer libros que no quepan en ninguna biblioteca”, afirma su editor, Patricio Ce. Sobre el autor Elías Fernández Casella es escritor, crítico cultural y periodista. Publicó el libro de relatos El Pulso (Promesa Editorial, 2022), que incluye el cuento “El chico de las compraventas”, seleccionado para la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2019. En 2017 fue finalista del Premio Cortázar al Escritor Joven, organizado por el GCBA.

Temas Libros

Arte