Un rescate que parece imposible: la película de Prime Video basada en una historia real que te dejará helado







El suceso que conmovió al mundo hace algunos años fue llevado a la pantalla grande de manera exitosa con esta película disponible en Prime Video.

La increíble película que relata un hecho que conmocionó al mundo, en Prime Video.

Llegó a Prime Video la película que relata uno de los sucesos más tensos de los últimos años. Ocurrió el 23 de junio de 2018, cuando 12 chicos de un equipo de fútbol quedaron atrapados en una peligrosa cueva de Tailandia junto a su joven entrenador. Su nombre es "13 vidas".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lo que empezó como una excursión después del partido terminó de la peor manera, cuando al ingresar en la cueva una súbita tormenta inundó los túneles del complejo Tham Luang y quedó convertida en una trampa mortal.

13 vidas La película que cuenta cómo un equipo de fútbol y su entrenador quedaron atrapados. En Prime Video.

De qué trata Trece Vidas, la impactante película de Prime Video El director Ron Howard decidió no maquillar demasiado la película y desde el principio muestra un realismo bastante incómodo: el barro que se pega en la piel, la oscuridad que no deja ver absolutamente nada y el goteo constante del agua que funciona como un reloj para recordar el inminente paso del tiempo.

El trabajo fotográfico ubica al espectador dentro de la cueva y hace pensar que se está viviendo exactamente lo mismo que las 13 víctimas principales. Es cierto que se concede cierta visibilidad dentro de la cueva, por razones obvias, pero la mayoría de las situaciones están fielmente representadas.

El rescate parece imposible, grandes extensiones de agua separan a los sobrevivientes de las salidas, ¿podrán salir con vida? Prime Video: tráiler de Trece Vidas Embed - 13 Vidas - Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Trece Vidas Viggo Mortensen (Richard Stanton)

Colin Farrel (John Volanten)

Tom Bateman (Chris Jewell)

Sukollawat Kanarot (Saman Kunan)

Paula García (Periodista)

Josh Helman (Mayor Hodges)