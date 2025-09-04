El k-drama que es furor en Netflix: la serie llena de viajes en el tiempo, cocina y romance







Cargada de drama y romance, la serie coreana ha logrado posicionarse entre las más vistas de la plataforma.

En los últimos años, Netflix se convirtió en una de las plataformas preferidas para los fanáticos de los k-dramas. Su catálogo reúne producciones que mezclan géneros de manera innovadora y que logran atraer tanto a quienes buscan historias románticas como a los que disfrutan de la fantasía y el suspenso.

Dentro de esas propuestas, hay una nueva serie que combina viajes en el tiempo, gastronomía y un relato amoroso que conquista a los espectadores desde el primer capítulo. Con un estilo fresco y visualmente atractivo, rápidamente se consolidó como uno de los títulos más comentados de la plataforma.

Bon appetit 1

De qué trata Bon appétit, majestad, la serie que arrasa en Netflix Bon appétit, majestad narra la historia de un joven chef contemporáneo que, de manera inesperada, viaja en el tiempo hasta la era Joseon, uno de los períodos más importantes de Corea. Allí se encuentra con una reina que atraviesa una compleja situación en la corte y descubre que la cocina puede ser mucho más que una simple herramienta de subsistencia: se transforma en un puente cultural y emocional entre dos mundos.

La trama combina romance, comedia y elementos históricos con un fuerte componente gastronómico, lo que le da un aire original dentro del universo de los k-dramas. Las escenas de cocina se presentan con un detalle visual que atrae tanto a los amantes de la gastronomía como a quienes disfrutan de producciones con un alto nivel estético.

El vínculo entre los protagonistas, marcado por la tensión y la complicidad, se convierte en el motor principal de la serie. Su mezcla de humor, ternura y conflictos políticos hace que cada episodio mantenga el interés, convirtiendo a Bon appétit, majestad en uno de los grandes aciertos actuales de Netflix. Netflix: tráiler de Bon appétit, majestad Embed - Bon appétit, majestad | TRÁILER OFICIAL | Netflix Netflix: elenco de Bon appétit, majestad Im Yoon-ah

Lee Chae-min

Kang Han-na

Choi Gwi-hwa

