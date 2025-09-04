Quiénes son los empresarios que participarán del encuentro con Javier Milei en EEUU

Pese a las turbulencias internas, el mandatario apostó a mantener la cita con grandes jugadores del sector financiero, tecnológico y energético.

El encuentro se enmarca en la estrategia de la Casa Rosada de captar inversiones y mostrar respaldo internacional mientras en Argentina crecen las tensiones por los audios que involucran a funcionarios cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Pese a las turbulencias internas, el mandatario apostó a mantener la cita con grandes jugadores del sector financiero, tecnológico y energético.

La lista de asistentes refleja la magnitud del evento: desde Mike Milken , presidente del influyente Milken Institute, hasta referentes de Chevron, JP Morgan, Amazon Web Services, Coinbase, VISA, Paramount, Globant, Citi y Ares Management. También estarán presentes los fundadores de Panda Express, representantes de fondos de inversión como Crescent Capital Group y Clearlake Capital, además de líderes comunitarios y académicos de Los Ángeles.

Entre otros representantes del ecosistema financiero, tecnológico, energético y de consumo.

Más allá del listado, la reunión concentra la atención en torno a un dato político: Milei busca mostrar que todavía conserva capacidad de interlocución con los grandes capitales globales en momentos donde su Gobierno enfrenta un frente interno convulsionado.

La agenda de Milei: viaje a Los Ángeles y regreso antes de las elecciones

Si bien en los últimos días trascendió la posibilidad de que Milei se trasladara también a Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Florez en el Hotel Sahara, finalmente en Casa Rosada confirmaron que el mandatario decidió restringir la agenda y no viajar a esa ciudad.

Por la tarde, el jefe de Estado compartió un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20:30, mantendrá un encuentro con Michael Milken, presidente del Instituto Milken. Posteriormente, a las 21:15, Milei, acompañado por el Caputo y el embajador Alejandro Oxenford, se reunirá con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La agenda continuará a las 23:00 con una reunión con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, y a las 23:30 con el empresario Andy Kleinman.

El viernes 5 a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, a donde está previsto que arriben el sábado 6 a las 4 de la madrugada.

El viaje se inscribe en la antesala de una cargada agenda internacional: Milei tiene previsto regresar a Norteamérica hacia fin de mes para participar de la 79ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, y además fue invitado a intervenir en el congreso político “Patriots” organizado por VOX en Madrid, entre el 11 y 14 de septiembre.