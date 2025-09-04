En medio de la crisis política más fuerte desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei viajó a Los Ángeles acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, con el objetivo de tender puentes con el establishment empresario norteamericano.
Quiénes son los empresarios que participarán del encuentro con Javier Milei en EEUU
Pese a las turbulencias internas, el mandatario apostó a mantener la cita con grandes jugadores del sector financiero, tecnológico y energético.
El encuentro se enmarca en la estrategia de la Casa Rosada de captar inversiones y mostrar respaldo internacional mientras en Argentina crecen las tensiones por los audios que involucran a funcionarios cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Pese a las turbulencias internas, el mandatario apostó a mantener la cita con grandes jugadores del sector financiero, tecnológico y energético.
La lista de asistentes refleja la magnitud del evento: desde Mike Milken, presidente del influyente Milken Institute, hasta referentes de Chevron, JP Morgan, Amazon Web Services, Coinbase, VISA, Paramount, Globant, Citi y Ares Management. También estarán presentes los fundadores de Panda Express, representantes de fondos de inversión como Crescent Capital Group y Clearlake Capital, además de líderes comunitarios y académicos de Los Ángeles.
Participarán del encuentro:
- Beny Alagem, Waldorf Astoria
- Adele Alagem, Waldorf Astoria
- Mark Attanasio, Crescent Capital Group
- Eric Baker, Stubhub
- Philip Barach, Vista Investment Group
- Andrew Cherng y Peggy Cherng, Panda Express
- Alejandro Cirulnik, Globant
- Olivier de Givenchy, JP Morgan
- Chris Del Moral-Niles, East West Bank
- Behdad Egbali y José Feliciano, Clearlake Capital
- Michael Greenwald, Amazon Web Services
- Peter Griffith, CFO de Amgen
- Alesia Haass, CFO de Coinbase • Chris Kanoff, Jefferies
- Katie Koch, TCW
- Kevin MacLellan, Paramount
- Ryan McInerney, VISA
- Richard Merkin, Heritage Provider Network
- Gary Michelson, Michelson Philanthropies
- Mike Milken, Milken Institute
- Tony Pritzker, Pritzker Group
- Tony Ressler, Ares Management
- Javier Romo, PIMCO
- María Salinas, LA Chamber of Commerce
- Maria Contreras Sweet, Rockway Equity
- David Trulio, Reagan Foundation
- Fiorella Ullom, Copa Airlines
- Richard Sandler y Stan Maron, Maron & Sandler
- Clay Neff y Mark A. Nelson, Chevron
Entre otros representantes del ecosistema financiero, tecnológico, energético y de consumo.
Más allá del listado, la reunión concentra la atención en torno a un dato político: Milei busca mostrar que todavía conserva capacidad de interlocución con los grandes capitales globales en momentos donde su Gobierno enfrenta un frente interno convulsionado.
La agenda de Milei: viaje a Los Ángeles y regreso antes de las elecciones
Si bien en los últimos días trascendió la posibilidad de que Milei se trasladara también a Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Florez en el Hotel Sahara, finalmente en Casa Rosada confirmaron que el mandatario decidió restringir la agenda y no viajar a esa ciudad.
Por la tarde, el jefe de Estado compartió un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20:30, mantendrá un encuentro con Michael Milken, presidente del Instituto Milken. Posteriormente, a las 21:15, Milei, acompañado por el Caputo y el embajador Alejandro Oxenford, se reunirá con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
La agenda continuará a las 23:00 con una reunión con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, y a las 23:30 con el empresario Andy Kleinman.
El viernes 5 a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, a donde está previsto que arriben el sábado 6 a las 4 de la madrugada.
El viaje se inscribe en la antesala de una cargada agenda internacional: Milei tiene previsto regresar a Norteamérica hacia fin de mes para participar de la 79ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, y además fue invitado a intervenir en el congreso político “Patriots” organizado por VOX en Madrid, entre el 11 y 14 de septiembre.
