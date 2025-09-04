Fórmula 1: todos los homenajes de Ferrari a Niki Lauda en el Gran Premio de Italia







Charles Leclerc y Hamilton correrán con un diseño retro que evoca la gloria de Ferrari en la década de los 70.

Niki Lauda será homenajeado en Monza.

Este fin de semana se disputará el Gran Premio de Monza, el único que se corre en Italia y que coincide con el 50º aniversario del primer título mundial de Niki Lauda con Ferrari. Por ello, la escudería del Cavallino Rampante prepara varios homenajes y guiños para recordar al histórico piloto austríaco, tricampeón de la Fórmula 1 y figura clave en la historia del equipo más popular y ganador de la categoría.

En el GP de Italia de 1975, Ferrari puso fin a una sequía de once años sin títulos en la F1, inaugurando así una etapa dorada: tres campeonatos de constructores consecutivos (1976-1979) y dos títulos de pilotos, el de 1977 nuevamente con Lauda y el de 1979 de la mano de Jody Scheckter.

Todos los homenajes de Ferarri a Niki Lauda en el Gran Premio de Monza El tributo principal a Niki Lauda será visible en los monoplazas de Lewis Hamilton y Charles Leclerc: el clásico rojo de Ferrari se combinará con el blanco característico de la escudería en los años 70. El SF-25, que compite en la actual temporada, adoptará una estética inspirada en el mítico Ferrari 312T de Lauda y Clay Regazzoni, campeón de constructores en 1975. Además, los dorsales con fondo blanco, las inscripciones en cursiva con los nombres de los pilotos y los detalles en las llantas reforzarán ese aire retro.

los dos monoplazas de ferrari para italia

En la parte trasera del coche, el alerón buscará recrear el acabado metálico de los antiguos autos de Lauda, previos a la llegada de la fibra de carbono, mucho más liviana que los materiales utilizados en aquella época.

La especial ropa que luce Lewis Hamilton en el Gran Premio de Monza La rotulación especial de los monoplazas se realizará gracias a un proyecto conjunto entre Ferrari y su socio técnico HP. Para ello se emplea una lámina de PVC reciclable, más ligera y resistente al calor extremo propio de la F1. Esta innovación, ya probada en el Gran Premio de Miami, combina un enfoque sostenible con soluciones de diseño que mejoran tanto la estética como la eficiencia aerodinámica del coche. Por otro lado, los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc vestirán desde el día de prensa hasta la carrera, los clásicos tonos azules con los que competían Lauda.