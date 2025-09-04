SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de septiembre 2025 - 10:47

Murió Giorgio Armani, ícono de la moda global

El Grupo Armani describió al modista como su "creador, fundador y motor incansable". Tenía 91 años y su círculo declaró que falleció "en paz y rodeado de sus seres queridos".

El Grupo Armani confirmó la triste noticia.

El diseñador de moda milanés Giorgio Armani falleció este jueves a los 91 años. Denominado como el 'Rey Giorgio', marcó la historia de la moda italiana e internacional. Su grupo confirmó la noticia con un "infinito dolor" sin detalles de las causas.

El Grupo Armani describió al modista como su "creador, fundador y motor incansable" y agregaron que "falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, después de haber trabajado hasta sus últimos días".

Además, describieron: "Fue un precursor, extendiendo su visión de la moda a todos los aspectos de la vida", según el texto difundido por el grupo. La empresa, con 50 años de historia, seguirá manteniendo sus valores de independencia. La familia y los empleados se esforzarán por mantener vivo su espíritu.

Murió Giorgio Armani: su legado en el estilismo

Armani guardaba el título de ser el primer gran diseñador en vincularse de forma expresa con las red carpets más importantes del mundo, ya fuera en Hollywood o en Festivales de Cine como el de Cannes o Venecia.

Entre los looks más recordados del diseñador, se incluye el icónico look de la actriz Julia Roberts con traje y corbata, a la par del pelo suelto, en una entrega de los Golden Globes de 1990.

El icónico look de Julia Roberts con traje y corbata, de marca Armani.

El icónico look de Julia Roberts con traje y corbata, de marca Armani.

Como amante del cine, siempre sintió una especial admiración por el glamour y la magia del Séptimo Arte. Gracias a ese amor, mantuvo una sólida amistad con muchas actrices y celebridades de distintas épocas, desde Sophia Loren a Penélope Cruz, Naty Abascal o Cate Blanchett.

A nivel estilístico, Giorgio destacó por ser pionero en varios aspectos del diseño: rompió con los moldes de la moda asociada al género, creando el traje de chaqueta para mujer y de la chaqueta sobre todo.
"El signore Armani era así: un gran amante y defensor de la comodidad ante todo. Y unida siempre a esa elegancia de la que él siempre hizo gala, ya fuera con un traje impecable, o con otro de sus outfits emblemáticos", describió la revista Elle.

Giorgio Armani cumplió 91 años y por primera vez faltó a uno de sus desfiles

El fundador de la casa de moda italiana Giorgio Armani emitió un mensaje al cumplir 91 años el pasado 11 de julio, para informar que iba a estar de vuelta en septiembre, después de que un problema de salud le obligara a perderse los desfiles de Milán y París de las últimas semanas.

Fue la primera vez que Giorgio no asistía a uno de sus desfiles. Su empresa dijo el mes pasado que se estaba recuperando en casa, sin dar más detalles sobre su salud, mientras que los medios de comunicación italianos informaron de que había estado en el hospital durante algunos días.

