El Vibra Festival llega a Brasil con una edición a pura cumbia: Damas Gratis, Ke personajes y más

Vibra Festival desembarca por primera vez en Florianópolis, Brasil, el próximo jueves 5 de febrero en el Stage Music Park, con una edición especial dedicada a la cumbia y un line up de lujo. El festival creado para argentinos por el mundo —que ya tuvo exitosas ediciones en España— continúa su expansión internacional y elige uno de los destinos más convocantes del verano para celebrar la música argentina.
Vibra Floripa reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la cumbia y la música popular argentina: Damas Gratis, ícono indiscutido del género y referente de varias generaciones; Ke Personajes, una de las bandas más escuchadas y convocantes del momento; La Delio Valdez, con su inconfundible mezcla de cumbia, orquesta y baile; Gauchito Club y el grupo mendocino de indie tropical en pleno crecimiento.
Como cierre de la noche, el festival se extiende hasta las 5 AM con un DJ set de Fiesta Polenta y la celebración de los 10 años de Jacks London, la disco elegida por turistas que visitan la isla, garantizando un final cargado de energía.
Las entradas ya están a la venta a través de Linkearte en Argentina y Blueticket en Brasil.
Vibra Festival sigue expandiéndose
La llegada de Vibra Festival a Florianópolis se da en un contexto ideal. La ciudad es uno de los destinos más elegidos por los argentinos, se espera que este verano supere el millón de turistas y más de 200.000 visitantes de nuestro país solo en febrero. Con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán, Florianópolis es el escenario ideal para esta nueva edición del festival.
Vibra Festival ya cuenta con dos ediciones exitosas en distintas ciudades de España, realizadas en 2024 y 2025, que lo consolidaron como un punto de encuentro para la comunidad argentina en Europa. A lo largo de estas ediciones, el escenario de VIBRA reunió a grandes artistas de la música nacional y popular como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Las Pelotas, Los Pericos, Karina, Ulises Bueno, Virus, Miss Bolivia, y 2 Minutos, entre otros. Para este año, habrá una tercera edición en España, confirmando su crecimiento y consolidación como uno de los festivales argentinos con mayor proyección internacional.
