Jesús María 2026: quiénes tocan hoy, jueves 15 de enero y cómo sigue la grilla del festival

La programación del día y el recorrido de las próximas fechas, con datos clave para seguir cada jornada del evento desde Córdoba.

Grandes expectativas por el show de este jueves en Jesús María

La sexagésima edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María sigue prendida fuego en el Anfiteatro José Hernández, con una mezcla de tradición, canto y fiesta popular que atrae a miles de personas cada noche. Este jueves 15 de enero, el clima de verano y la expectación por los shows hacen que el público cordobés y de todo el país esté atento a quiénes suben al escenario.

Luego de algunos cambios de cronograma por cuestiones climáticas, como la reprogramación de fechas atrasadas, la organización sigue firme en ofrecer una cartelera variada que combina artistas con arraigo en el folklore y otros nombres que amplían el atractivo del evento.

Festival Jesús María.jpg La propuesta es amplia, con figuras legendarias hasta bandas y solistas que pisan fuerte, con un formato que permite ver en vivo desde el predio o seguir online vía TV o streaming para quienes no pudieron llegar hasta Jesús María.

Jesús María 2026: quiénes tocan este jueves 15 de enero Este jueves 15 de enero, la grilla del festival vuelve a poner el foco en referentes del folklore argentino clásico y contemporáneo. La jornada arranca en el predio desde temprano, con actividades varias y la apertura de puertas antes del turno de los artistas principales.

Los músicos que se presentan hoy son:

Soledad Pastorutti , ícono del género que siempre llena el escenario con su energía y repertorio.

El Indio Lucio Rojas , voz fuerte del folklore de raíz.

Paquito Ocaño , con su estilo auténtico.

Los Carabajal , familia legendaria que aporta historia y canto.

Orellana Lucca , con su sonido distintivo.

Chequelo, completando una noche pensada para sonar fuerte. Además del canto, la tradicional doma y espectáculos de campo siguen siendo parte del combo que caracteriza a este encuentro, con tropillas entabladas como parte del atractivo extra de la noche. jesus maria.webp Si el clima juega en contra, algo que ha pasado en jornadas anteriores, los organizadores suelen anunciar con tiempo si hay cambios, lo que mantiene a muchos expectantes hasta último momento. Cómo sigue la grilla del festival Jesús María 2026 Mirando hacia adelante, la programación arma una escalera de encuentros imperdibles para quienes planean quedarse varios días en el festival. La noche del viernes 16 promete con una lista potente encabezada por Chaqueño Palavecino y El Loco Amato, además de agrupaciones como Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo. El sábado 17 trae una mezcla que cruza géneros y estilos con Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío, pensando también en los que buscan algo distinto dentro del amplio abanico musical del verano. jesus maria.jpg Para el domingo 18, nombres como Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre completan la última fecha tradicional del cronograma antes de la jornada adicional del lunes 19. Esa noche extra fue sumada por la organización para compensar fechas afectadas por la lluvia y contará con Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo sobre el escenario.

