"Star Search": llega a Netflix el reality de talentos dónde el público va a poder votar en vivo desde la plataforma

El programa está conducido por Anthony Anderson y cuenta con un panel de jueces integrado por el músico Jelly Roll, la actriz Sarah Michelle Gellar y la presentadora Chrissy Teigen.

Llega a Netflix el reality que permite que la gente vote desde la plataforma y en vivo.

Star Search , el legendario concurso de talentos que impulsó las carreras de estrellas como Beyoncé , Justin Timberlake , Christina Aguilera y Britney Spears entre 1983 y 1995, vuelve a las pantallas. Es una nueva versión del reality show que se suma al catálogo de Netflix con un giro moderno: la posibilidad de que el público vote en tiempo real desde la misma plataforma de streaming.

La nueva versión mantiene el espíritu emocional del programa original, pero lo lleva a un formato mucho más inmediato. Los episodios serán completamente en vivo (a las 23hs de Argentina) y se transmitirán los martes y miércoles a partir del 20 de enero de 2026, con presentaciones, evaluaciones y eliminaciones ocurriendo en tiempo real.

Habrá una mezcla más amplia de participantes, desde músicos y bailarines hasta comediantes y actos infantiles.

Los espectadores podrán calificar las actuaciones en un rango de 1 a 5 estrellas desde sus propios dispositivos y mientras el programa se emite en directo.

El proceso es sencillo, cuando aparezca el aviso en pantalla durante cada presentación, los usuarios podrán seleccionar entre una y cinco estrellas usando el control remoto de su televisor inteligente o dispositivos de streaming como Roku y Fire TV.

Por otro lado, quienes vean el programa desde la aplicación móvil en iOS o Android, tienen la posibilidad de participar tocando la pantalla para asignar la calificación deseada.

Cada perfil de Netflix puede votar una vez por actuación y la decisión es definitiva: no se puede modificar una vez confirmada.

Además, si retrocedes, pausas demasiado tiempo o te conectas tarde a la transmisión, perderás la ventana de votación. La votación no está disponible desde navegadores web.