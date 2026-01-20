Star Search, el legendario concurso de talentos que impulsó las carreras de estrellas como Beyoncé, Justin Timberlake, Christina Aguilera y Britney Spears entre 1983 y 1995, vuelve a las pantallas. Es una nueva versión del reality show que se suma al catálogo de Netflix con un giro moderno: la posibilidad de que el público vote en tiempo real desde la misma plataforma de streaming.
"Star Search": llega a Netflix el reality de talentos dónde el público va a poder votar en vivo desde la plataforma
El programa está conducido por Anthony Anderson y cuenta con un panel de jueces integrado por el músico Jelly Roll, la actriz Sarah Michelle Gellar y la presentadora Chrissy Teigen.
-
Desde James Bond a El Señor de los Anillos, los amantes del cine tendrán una semana de regocijo
-
Netflix modificó su oferta a Warner Bros. ante la presión de Paramount
El programa está conducido por Anthony Anderson y cuenta con un panel de jueces integrado por el músico Jelly Roll, la actriz Sarah Michelle Gellar y la presentadora Chrissy Teigen.
La nueva versión mantiene el espíritu emocional del programa original, pero lo lleva a un formato mucho más inmediato. Los episodios serán completamente en vivo (a las 23hs de Argentina) y se transmitirán los martes y miércoles a partir del 20 de enero de 2026, con presentaciones, evaluaciones y eliminaciones ocurriendo en tiempo real.
Habrá una mezcla más amplia de participantes, desde músicos y bailarines hasta comediantes y actos infantiles.
¿Cómo votar en vivo en Netflix?
Los espectadores podrán calificar las actuaciones en un rango de 1 a 5 estrellas desde sus propios dispositivos y mientras el programa se emite en directo.
El proceso es sencillo, cuando aparezca el aviso en pantalla durante cada presentación, los usuarios podrán seleccionar entre una y cinco estrellas usando el control remoto de su televisor inteligente o dispositivos de streaming como Roku y Fire TV.
Por otro lado, quienes vean el programa desde la aplicación móvil en iOS o Android, tienen la posibilidad de participar tocando la pantalla para asignar la calificación deseada.
Cada perfil de Netflix puede votar una vez por actuación y la decisión es definitiva: no se puede modificar una vez confirmada.
Además, si retrocedes, pausas demasiado tiempo o te conectas tarde a la transmisión, perderás la ventana de votación. La votación no está disponible desde navegadores web.
- Temas
- Netflix
Dejá tu comentario