Jesús María 2026: revelaron la lista completa de todos los artistas que se presentarán en el restival

Luego de que se suspendiera la noche inaugural por el pronóstico de tormentas, este viernes 9 de enero comenzó oficialmente una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. A lo largo de once noches consecutivas, la ciudad cordobesa volvió a convertirse en un epicentro cultural que reúne tradición gaucha, música popular y espectáculos de gran escala.
El evento se desarrollará hasta el domingo 18 de enero y ratifica su doble identidad: por un lado, el prestigio histórico del campeonato de jineteada y, por otro, una programación artística amplia y diversa, pensada para distintos públicos.
Folklore, cuarteto, cumbia y pop en una misma grilla
La edición 2026 apostó nuevamente a un cruce de géneros que va desde el folklore más tradicional hasta la cumbia, el cuarteto y el pop nacional. En ese marco, Abel Pintos vuelve a ser uno de los nombres centrales, con una relación especial con el público del festival, mientras que Soledad Pastorutti reafirma su lugar como una de las figuras emblemáticas de Jesús María.
También se destacan propuestas como Nahuel Pennisi, con su impronta sensible, y Los Palmeras, encargados de aportar el ritmo de la cumbia santafesina en una de las noches más convocantes.
Esta combinación busca atraer a un público intergeneracional, en un predio que se completa con gastronomía regional, los tradicionales asados, y una amplia feria de artesanías.
La grilla completa del Jesús María 2026
Sábado 10 de enero
Abel Pintos
Los Nocheros
Los Herrera
Los Trajinantes
Sant2
Mati Rojas
Domingo 11 de enero
Lázaro Caballero
Christian Herrera
Piko Frank
Lucas Sugo
Campedrinos
Magui Olave
Lunes 12 de enero
Los Tekis
La T y La M
Ke Personajes
Diableros Jujeños
Kepianco
Ceibo
Martes 13 de enero
Sergio Galleguillo
LBC y Euge Quevedo
Juan Fuentes
Carafea
Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
Luciano Pereyra
La Konga
Nahuel Pennisi
Maggie Cullen
La Callejera
Jueves 15 de enero
Soledad
El Indio Lucio Rojas
Paquito Ocaño
Los Carabajal
Orellana Lucca
Chequelo
Viernes 16 de enero
Chaqueño Palavecino
El Loco Amato
Las Voces de Orán
Cabales y Canto 4
Los Alonsitos
Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
Jorge Rojas
Ahyre
Cazzu
Ulises Bueno
Guitarreros
La Clave Trío
Domingo 18 de enero
Los Manseros Santiagueños
Rally Barrionuevo
Dúo Coplanacu
DesaKta2
Flor Paz
Simón Aguirre
Con una programación equilibrada, el Jesús María 2026 ratificó su condición de festival insignia del verano argentino, combinando identidad folklórica, figuras consagradas y nuevos exponentes, en un escenario que mantiene viva una de las tradiciones culturales más importantes del país.
