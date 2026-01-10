SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de enero 2026 - 15:30

Jesús María 2026: revelaron la lista completa de todos los artistas que se presentarán en el restival

La nueva edición comienza este fin de semana. Entre los principales artistas se destacan Abel Pintos, Los Palmeras y Soledad Pastorutti.

Comienza una nueva edición del festival Jesús María.

Comienza una nueva edición del festival Jesús María.

El evento se desarrollará hasta el domingo 18 de enero y ratifica su doble identidad: por un lado, el prestigio histórico del campeonato de jineteada y, por otro, una programación artística amplia y diversa, pensada para distintos públicos.

Informate más

Folklore, cuarteto, cumbia y pop en una misma grilla

La edición 2026 apostó nuevamente a un cruce de géneros que va desde el folklore más tradicional hasta la cumbia, el cuarteto y el pop nacional. En ese marco, Abel Pintos vuelve a ser uno de los nombres centrales, con una relación especial con el público del festival, mientras que Soledad Pastorutti reafirma su lugar como una de las figuras emblemáticas de Jesús María.

Abel_Pintos
Abel Pintos, uno de los artistas principales del festival.

Abel Pintos, uno de los artistas principales del festival.

También se destacan propuestas como Nahuel Pennisi, con su impronta sensible, y Los Palmeras, encargados de aportar el ritmo de la cumbia santafesina en una de las noches más convocantes.

Esta combinación busca atraer a un público intergeneracional, en un predio que se completa con gastronomía regional, los tradicionales asados, y una amplia feria de artesanías.

La grilla completa del Jesús María 2026

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Ke personajes
Emmanuel Noir dir&aacute; presente.

Emmanuel Noir dirá presente.

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños

Rally Barrionuevo

Dúo Coplanacu

DesaKta2

Flor Paz

Simón Aguirre

Con una programación equilibrada, el Jesús María 2026 ratificó su condición de festival insignia del verano argentino, combinando identidad folklórica, figuras consagradas y nuevos exponentes, en un escenario que mantiene viva una de las tradiciones culturales más importantes del país.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias