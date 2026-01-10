Jesús María 2026: revelaron la lista completa de todos los artistas que se presentarán en el restival + Seguir en









La nueva edición comienza este fin de semana. Entre los principales artistas se destacan Abel Pintos, Los Palmeras y Soledad Pastorutti.

Comienza una nueva edición del festival Jesús María.

Luego de que se suspendiera la noche inaugural por el pronóstico de tormentas, este viernes 9 de enero comenzó oficialmente una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. A lo largo de once noches consecutivas, la ciudad cordobesa volvió a convertirse en un epicentro cultural que reúne tradición gaucha, música popular y espectáculos de gran escala.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El evento se desarrollará hasta el domingo 18 de enero y ratifica su doble identidad: por un lado, el prestigio histórico del campeonato de jineteada y, por otro, una programación artística amplia y diversa, pensada para distintos públicos.

Folklore, cuarteto, cumbia y pop en una misma grilla La edición 2026 apostó nuevamente a un cruce de géneros que va desde el folklore más tradicional hasta la cumbia, el cuarteto y el pop nacional. En ese marco, Abel Pintos vuelve a ser uno de los nombres centrales, con una relación especial con el público del festival, mientras que Soledad Pastorutti reafirma su lugar como una de las figuras emblemáticas de Jesús María.

Abel_Pintos Abel Pintos, uno de los artistas principales del festival. Archivo También se destacan propuestas como Nahuel Pennisi, con su impronta sensible, y Los Palmeras, encargados de aportar el ritmo de la cumbia santafesina en una de las noches más convocantes.

Esta combinación busca atraer a un público intergeneracional, en un predio que se completa con gastronomía regional, los tradicionales asados, y una amplia feria de artesanías.

La grilla completa del Jesús María 2026 Sábado 10 de enero Abel Pintos Los Nocheros Los Herrera Los Trajinantes Sant2 Mati Rojas Domingo 11 de enero Lázaro Caballero Christian Herrera Piko Frank Lucas Sugo Campedrinos Magui Olave Lunes 12 de enero Los Tekis La T y La M Ke Personajes Diableros Jujeños Kepianco Ceibo Ke personajes Emmanuel Noir dirá presente. ADS Martes 13 de enero Sergio Galleguillo LBC y Euge Quevedo Juan Fuentes Carafea Jessica Benavidez Miércoles 14 de enero Luciano Pereyra La Konga Nahuel Pennisi Maggie Cullen La Callejera Jueves 15 de enero Soledad El Indio Lucio Rojas Paquito Ocaño Los Carabajal Orellana Lucca Chequelo Viernes 16 de enero Chaqueño Palavecino El Loco Amato Las Voces de Orán Cabales y Canto 4 Los Alonsitos Loy Carrizo Sábado 17 de enero Jorge Rojas Ahyre Cazzu Ulises Bueno Guitarreros La Clave Trío Domingo 18 de enero Los Manseros Santiagueños Rally Barrionuevo Dúo Coplanacu DesaKta2 Flor Paz Simón Aguirre Con una programación equilibrada, el Jesús María 2026 ratificó su condición de festival insignia del verano argentino, combinando identidad folklórica, figuras consagradas y nuevos exponentes, en un escenario que mantiene viva una de las tradiciones culturales más importantes del país.