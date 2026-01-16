Jesus María 2026: se suspendió la noche de Soledad y así continúa la grilla hoy, viernes 16 de enero

La novena jornada del festival seguirá con las presentaciones del Chaqueño Palavecino, El Loco Amato y Las Voces de Orán.

El Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María , uno de los eventos más esperados por millones de argentinos, fue suspendido esta madrugada por un fuerte temporal .

La octava noche estaba encabezada por Soledad Pastorutti y, a pesar del esfuerzo de los organizadores por continuar, las condiciones de seguridad eran insostenibles y el espectáculo se interrumpió en pleno show.

Además, grandes artistas como El Indio Lucio Rojas y Paquito Ocaño no pudieron actuar, y aún no confirmaron si sus presentaciones serán reprogramadas. A continuación, conocé los detalles.

La lluvia torrencial comenzó cerca de la 1 de la madrugada, cuando Soledad ya estaba en el escenario, celebrando sus 29 años en el festival. Sin embargo, a medida que la tormenta se intensificó, las condiciones se volvieron insostenibles.

La seguridad del público y de los artistas fue la principal preocupación, por lo que a las 1:35 , la Comisión Organizadora decidió finalizar la jornada .

Embed - Festival de Doma y Folklore on Instagram: "La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas, el Festival informa que la jornada de hoy, jueves 15 de enero queda suspendida." View this post on Instagram

Como las precipitaciones causaron una inundación en los pasillos del Anfiteatro José Hernández, muchas personas quedaron atrapadas por la acumulación de agua en las salidas, lo que los obligó a esperar a las indicaciones del personal para retirarse de manera segura.

Jesús María 2026: cómo sigue la grilla

Este viernes 16 de enero, se presentará el El Chaqueño Palavecino, uno de los artistas más queridos del folklore nacional. También subirán al escenario El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Chaqueño-Plavecino-1.jpg

El sábado 17, por su parte, los shows estarán encabezados por Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Guitarreros, La Clave Trío y Ulises Bueno, quienes harán del día una jornada que mezcla géneros y estilos.

Y para el domingo 18, algunos de los artistas que se subirán al escenario son Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre completan la última fecha tradicional del cronograma antes de la noche adicional del lunes 19.

Esta jornada extra fue sumada por la Comisión Organizadora para compensar las fechas afectadas por la lluvia y contará con nombres como Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo.