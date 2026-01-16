Llega el Festival Buena Vibra 2026: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









El próximo 21 de febrero en Ciudad Universitaria, con un line-up que reúne lo mejor de la música local y la nueva escena.

Vuelve el ya clásico festival de verano en la Ciudad de Buenos Aires.

Buena Vibra, el ya clásico festival del verano porteño, se prepara para su edición 2026 el próximo 21 de febrero en Ciudad Universitaria, con un line-up que reúne lo mejor de la música local y la nueva escena.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una única jornada imperdible, el festival presentará shows en vivo de: Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil 442, Bestia Bebé, Vinocio y La Valenti.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el Buena Vibra 2026 Las entradas ya se pueden conseguir a través de Venti: con Tarjeta Naranja X se puede acceder a un 15% de descuento ó 6 cuotas sin interés.

image Una vez más, el Festival Buena Vibra sigue validando el indie y demostrando que los géneros y las generaciones están para mezclarse, sin etiquetas ni barreras. Fiel a su espíritu, el festival vuelve a convertirse en un punto de encuentro donde lo emergente y lo consagrado conviven sin prejuicios, celebrando una propuesta de música sin etiquetas que ya es marca registrada.

Además, en esta edición Buena Vibra no contará con sistema cashless priorizando la comodidad del público y haciendo que la experiencia sea más simple, directa y transparente para todos.

Su edición 2026 reafirma su compromiso con la escena local alternativa, impulsando a artistas en ascenso y consolidando a los grandes referentes. Más que un festival, Buena Vibra es una experiencia que trasciende la música y celebra la energía del verano en Buenos Aires.

Temas Festival

entradas