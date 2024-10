El histórico Gene Simmons de KISS fue criticado por comentarios sexistas y ofensivos en un famoso programa de televisión

Gene Simmons de KISS ha provocado reacciones negativas en línea por hacer comentarios "sexistas" y "ofensivos" en Dancing With The Stars , un famoso reality de baile en la televisión estadounidense.

Esta semana, las 11 parejas volvieron a la pista de baile para una edición de "rock n' roll". La noche se inauguró con una actuación del clásico de KISS "Rock And Roll All Nite", seguida de una coreografía de los competidores con artistas como Bon Jovi , Aerosmith, Twisted Sister, Whitesnake, Scorpions y más.

Durante todo el episodio, en las redes sociales, algunos espectadores criticaron al bajista por hacer comentarios que se centraban más en la apariencia de los bailarines que en sus habilidades.

Por ejemplo, Phaedra Parks recibió una puntuación más baja de Simmons que los otros jueces (aunque no compartió ningún comentario negativo) y también provocó abucheos de la audiencia después de que sus elogios a Reginald VelJohnson se centraran en gran medida en la apariencia de su compañero.

“Oye Reggie, tienes una mujer hermosa a tu lado que puede torcerlo y girarlo y sabe cómo moverlo y todo eso”, dijo (a través de Blabbermouth ). “Pero quiero decirte, como un tipo que ha estado en el escenario durante medio siglo en todo el mundo, que soy algo importante, Reggie. Todo está en la actitud. Y tienes algo en ese hermoso rostro. Te aman”.

Las críticas en Internet a Gene Simmons por sus comentarios

“Gene Simmons fue el peor juez invitado de #DWTS de todos los tiempos. Sus comentarios fueron completamente inapropiados para un programa familiar y una falta de respeto hacia las concursantes femeninas”, escribió un espectador en X.

“Gene Simmons literalmente salivando por la mujer en Dancing with the Stars es repugnante, no creo que pudieran haber elegido a una peor persona para este papel”, compartió otro, mientras que un tercero agregó: “No vuelvan a traer a Gene Simmons como juez. Eso fue horrible y muy incómodo. Vibraciones de tío espeluznantes para todas las mujeres”.

En otro lugar, otro espectador compartió: “Gene Simmons podría ser uno de los peores jueces invitados que han tenido. Muchas de las cosas que dijo parecían fuera de lugar y francamente desagradables a veces”, mientras que otros criticaron a los productores del programa por no tomar medidas para minimizar los comentarios.