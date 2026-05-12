Vin Diesel reveló que la saga "Rápidos y Furiosos" llegará a la televisión con cuatro series spin-off + Seguir en









También se está trabajando en Rápidos y Furiosos 11, "Rápidos por siempre", con una fecha de estreno prevista para el 17 de marzo del 2028.

Se amplia la saga. Universal Pictures

En el marco de los 25 años de su estreno, la exitosa franquicia cinematográfica "Rápidos y Furiosos" desembarcará en la pantalla chica con cuatro series ambientadas en el universo de la familia de exladrones y corredores de autos.

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Vin Diesel confirmó que NBC Universal TV ya está desarrollando la primera temporada de la serie que estará disponible en servicios de streaming. El actor y protagonista de la saga trabajará como productor ejecutivo de la misma.

Qué dijo Vin Diesel sobre el paso del cine a la televisión de "Rápidos y Furiosos" En una entrevista que brindó en el programa de Jimmy Fallon, Diesel mencionó que decidió escuchar el pedido de los fanáticos: “Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes clásicos y sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión que Fallon ha dominado", contó el actor.

Según explicó, decidió seguir adelante con el proyecto cuando se sumó la directora de contenidos de Universal Pictures: "Tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado… Se convirtió en el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo, porque fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en el mundo de la televisión… La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de Rápidos y Furiosos", reveló.

Además de la confirmación, se supo que el proyecto ya es un hecho. Ya hay un episodio piloto siendo desarrollado en este mismo momento, bajo la dirección de Mike Daniels (Sons of Anarchy) y Wolfe Coleman (9-1-1: Lone Star).

La serie funcionará como un spin-off de lo que ya vimos en la pantalla grande, recorriendo las historias de los grandes personajes dentro de la familia Toretto. De forma alternativa, también se está trabajando en Rápidos y Furiosos 11, "Rápidos por siempre", con una fecha de estreno prevista para el 17 de marzo del 2028.

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