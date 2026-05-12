Gran Hermano Generación Dorada: quién abandonó la casa en una nueva gala de eliminación

Con este nuevo eliminado, el reality entra en una etapa cada vez más decisiva, donde cada voto del público resulta determinante.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo el lunes otro tenso momento que enfrentó a Daniela De Lucía con Danelik Galazán en la placa final para conocer quién abandonaría la casa.

Una nueva gala de eliminación sacudió a la casa más famosa del país y, finalmente, fue Daniela quien debió retirarse del lugar. Previo a salir del establecimiento, se fundió en un abrazo con todos los participantes y les agradeció por el tiempo compartido.

El resto de competidores que integraron la placa de este lunes fueron: Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino , además de la antes mencionada Danelik.

Con este nuevo eliminado, el reality de Telefe entra en una etapa cada vez más decisiva, donde cada voto del público resulta determinante y las tensiones dentro de la casa no dejan de crecer.

En los últimos días, distintas versiones aseguraron que De Lucía sufría problemas intestinales y fuertes molestias estomacales, que incluso habrían generado preocupación dentro de la producción del reality, por lo que se rumoreó que podía abandonar el programa.

Sin embargo, la familia de la participante difundió un comunicado a través de sus redes sociales, desestimando las versiones de su salida. Si bien no negaron que estuviera atravesando problemas estomacales, el informe indicaba y agradecía el rol de la producción del reality frente a la situación.

Finalmente, el público decidió que sea Daniela de Lucía la participante que abandone la casa de Gran Hermano este lunes 11 de mayo.

El enojo de Gran Hermano con los participantes

El Big retó a los hermanitos por no cumplir con “las más mínimas condiciones de higiene”. Las cámaras captaron cómo algunos de ellos escondían comida para no tener que compartirla con el resto, en ocasiones haciendo que los alimentos se descompusieran.

"Voy a referirme con mucha preocupación a la manera en que conservan los alimentos. Estoy observando que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud", comenzó el dueño de la casa.

De esta forma, comunicó su decisión: "Exijo que, a partir de este momento, retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama. Además, quiero decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más".

También los responsabilizó por el mal olor con el que conviven y del que ellos mismos se quejan: "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado".