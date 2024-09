El intercambio de mensajes románticos entre Marina Calabró y Rolando Barbano

En junio, ella le dedicó a “su amor” el premio Martín Fierro de Radio que ganó como mejor columnista de espectáculos por Lanata sin filtro (Radio Mitre). Sin embargo, él no solo se mostró un tanto incómodo con sus comentarios, sino que cuando subió a recibir su propia estatuilla, no la mencionó. Un par de días después, ella renunció al programa en el que trabajaban juntos, aunque según trascendió la decisión no tuvo nada que ver con su relación. Pero, cuando todo parecía haber terminado, en julio en LAM (América) aseguraron que los ex habrían tenido un reencuentro.