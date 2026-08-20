Encuentro cumbre del rock: Foo Fighters será telonero de AC/DC "por una sola noche"

El concierto tendrá lugar el 8 de septiembre, cuando AC/DC visite St. Louis (EEUU) como parte de su gira mundial "Power Up".

Foo Fighters actuará como telonero de AC/DC "por una sola noche", y su líder, Dave Grohl , ha descrito la oportunidad como "literalmente un sueño hecho realidad".

El concierto tendrá lugar el 8 de septiembre, cuando AC/DC visite St. Louis (EEUU) como parte de su gira mundial "Power Up" . En todos los conciertos anteriores, incluidos los de 2025 en el Sudamérica y Europa, los íconos del rock han contado con The Pretty Reckless como teloneros.

Ahora se ha confirmado que The Pretty Reckless no podrá tocar en el concierto de Missouri y que Foo Fighters ha sido contratado para ocupar su lugar.

Este anuncio de última hora supone una rara oportunidad para que Dave Grohl y compañía actúen como teloneros, y llega justo cuando se encuentran de gira por estadios celebrando su último álbum, "Your Favorite Toy" .

“Foo Fighters harán una parada especial y única en su gira mundial por estadios 'Take Cover' para sustituir a sus amigos The Pretty Reckless como invitados especiales de AC/DC por una sola noche en St. Louis” , se lee en un nuevo anuncio en los canales de redes sociales de AC/DC.

“Este espectáculo reúne a dos generaciones de las mayores estrellas del rock en directo para un evento único, con los Foo Fighters como teloneros en la parada de la gira de la banda en St. Louis.”

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En su propia publicación, Foo Fighters compartió la noticia con sus fans, y Grohl explicó que el hecho de que le pidieran unirse a Brian Johnson y compañía en su gira es un "sueño hecho realidad" para él, ya que se inspiró en la banda después de ver su película de concierto de 1980, Let There Be Rock, cuando era niño.

Grohl describiéndolo como el momento que "realmente me introdujo por primera vez al poder crudo y primigenio de la interpretación del rock and roll", compartió que ver la película cuando tenía 11 años lo dejó "mirando al borde de mi asiento todo el tiempo".

"Fue algo que nunca antes había experimentado», escribió. «¿Cómo podían cinco personas crear y transmitir tanta intensidad en el escenario solo con sus instrumentos, y hacerlo con tanta arrogancia, tanto ritmo… y tanto peligro? Me quedé alucinado. Conmovido. Transformado para siempre. Y sentí que mi corazón iba a estallar de pasión e inspiración".

Continuó: “A partir de esa noche, el listón quedó altísimo. Si eras baterista y no tenías que cambiar la forma de tocar tu caja entre canciones, desde golpearla con fuerza hasta hacerla trizas, es que no la estabas golpeando con la suficiente fuerza… Si eras el líder de una banda y no terminabas empapado en sudor al final del concierto, es que no le estabas dando al público lo que se merecía”.

Según añadió, la inspiración que sintió tras el programa le hizo "abordar mi vida musical desde una perspectiva diferente" y es la razón por la que lo verás "corriendo de un lado a otro del escenario empapado en sudor después de horas de destrozar mi guitarra" cuando toca en directo.

“Lo único que siempre he deseado es estar a la altura de la impresionante furia de AC/DC, en vivo sobre el escenario (una tarea imposible, por cierto)”, concluyó. “Y ahora, por primera vez desde aquella noche fatídica de 1980, mi banda Foo Fighters compartirá escenario con los caballeros que son los únicos responsables de mi determinación de darlo todo por cada público, cada noche”.

“Esto es literalmente un sueño hecho realidad. Así que, si querés sangre… la tenés. ¡Que haya rock, carajo, St. Louis!”

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Las dos bandas nunca habían salido de gira juntas, aunque Foo Fighters sí contó con Brian Johnson, vocalista de AC/DC, como invitado especial en 2021 cuando encabezaron el concierto benéfico VAX LIVE.