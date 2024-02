El Mató a Un Policía Motorizado llega al Movistar Arena: cuándo y dónde conseguir las entradas

Con un total de 41 fechas, recorrieron ciudades como Bahía Blanca, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes, Neuquén, Rosario, Santa Fe, San Juan, Tandil y Tucumán.

Además, llevaron su música a España (Barcelona, Granada, Madrid, Valencia), Brasil (San Pablo), Chile (Santiago), Colombia (Medellín), Ecuador (Quito), México (Monterrey, Puebla, CDMX, Guadalajara, León, Toluca, Querétaro), Paraguay (Asunción), Perú (Lima), y Uruguay (Montevideo).

El Mato será parte de un disco tributo a los Talking Heads

El grupo argentino El Mató a Un Policía Motorizado formará parte de un disco tributo a Talking Heads titulado "Stop Making Sense" y en el que también estarán artistas de renombre internacional como Miley Cyrus, Lorde y Paramore.

Girl in Red, The National, Teezo Touchdown, Kevin Abstract, BadBadNotGood, Toro y Moi, Blondshell, DJ Tunez, Jean Dawson, Chicano Batman, The Linda Lindas y The Cavemen son los otros artistas que le rendirán homenaje al repertorio del icónico grupo estadounidense liderado por David Byrne, según el anuncio oficial.

El repertorio será el mismo de la película que los Talking Heads registraron en directo bajo la dirección de Jonathan Demme ("El Silencio de los Inocentes") durante cuatro noches de diciembre de 1983 en el teatro Hollywood Pantages.

"Psycho Killer", "Found a Job", "Once in a Lifetime", "Girlfriend is Better" y "Take Me To the River" son algunos de los clásicos que serán revisitados en esta placa de 16 canciones.